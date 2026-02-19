신한은행, 44기 대학생 홍보대사 발대식 개최…100명 지역별 균형 선발

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 19일 서울 중구 본점에서 '제44기 신한은행 대학생 홍보대사'(이하 신대홍) 발대식을 개최했다.
신한은행은 2004년 9월에 대학생을 위한 대외활동 프로그램을 도입해 4000여 명의 수료생을 배출했다. 이 프로그램은 서울, 경기, 강원, 충청, 전라, 경상, 제주 등 지역별로 균형 있게 선발하는 포맷을 유지하며, 다양한 청년들의 의견을 반영하는 데 중점을 두고 있다.
이번 44기 신대홍은 서류와 면접을 통과한 100명의 대학생이 선발됐다. 참가자들은 경기도 용인시 신한은행 연수원 '블루캠퍼스'로 이동해 신대홍의 역할에 대한 소개와 브랜드 전략 강의, 팀워크 강화 프로그램, 선배 멘토링 등 여러 프로그램에 참여하며 활동을 시작했다.
신한홍은 올해 상반기 활동 기간 동안 신한의 브랜드 가치를 알리고 긍정적인 변화를 창출하기 위한 다양한 활동을 계획하고 있다. 또한 외국인 유학생들이 참여해 글로벌 감각을 더한 문화 교류 활동을 강화할 예정이다.
신한은행 관계자는 "신대홍 활동은 다양한 관점으로 신한의 가치를 전달하는 소통의 장"이라며 "앞으로도 청년들이 소통하고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com