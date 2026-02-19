전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

[르포] "유럽 온 듯 신기해" 위례 트램 시운전 '시동'…12월 개통 가능할까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

19일 본선 시운전 돌입
무가선·초저상 호평 속 연말 개통 목표
안전심의 이원화·우선신호체계 쟁점 여전
주민들 "종합시험운행, 전문가 투입해야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = "트램이 도로 한가운데를 부드럽게 달리는 걸 보니 마치 유럽의 어느 거리에 온 것같이 신기하네요." 

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 19일 위례신도시에서 첫 시운전을 개시한 위례 트램이 차고지를 향해 이동하고 있다. 2026.02.19 chulsoofriend@newspim.com

◆ '트램 도시' 위례에 비로소 달리는 트램…"출근길 전쟁 끝날까"

본선 시운전이 시작된 19일 트램을 지켜보던 한 주민은 놀라움과 설렘을 감추지 못했다. 1968년 역사의 뒤안길로 사라졌던 노면전차가 58년 만에 부활하는 순간이었다. 

위례신도시의 교통난 해소와 대중교통 접근성 개선을 목표로 한 위례 트램은 서울지하철 5호선 마천역, 8호선·수인분당선 환승역인 복정역과 8호선 남위례역을 잇는 총 길이 5.4km 노선이다. 위례중앙광장과 위례역사공원, 위례트램스퀘어, 남위례, 위례스마트시티 등 정거장 12곳이 들어선다. 

총사업비는 3503억원이다. 2014년 광역교통개선대책이 확정된 이후 2021년 실시설계를 거쳐 2022년 12월 본공사에 착수했다. 현재 공정률은 92% 수준이다. 토목과 건축 등 주요 공사는 대부분 마무리됐으며 현재 교통안전시설 설치와 개통을 위한 마무리 점검이 한창 진행 중이다.

이날 시운전은 101역(마천역)부터 106역(위례별역)까지만 진행됐다. 향후 주행 구간을 넓혀가며 안전성과 지상 설비와의 연계성 등을 집중 점검할 예정이다.

위례트램 첫 차량은 지난달 27일 새벽 위례 차량기지에 입고됐다. 이번 초도 차량을 시작으로 오는 5월까지 총 10편성의 트램 차량을 순차적으로 반입할 계획이다. 이후 시설물 검증과 영업 시운전 등 종합시험운행을 거쳐 올해 12월 정식 개통을 목표로 한다. 

특유의 유선형 디자인을 뽐내며 도로 위를 미끄러지듯 유유히 나아가는 트램의 모습은 낯설면서도 신선한 풍경을 자아냈다. 아파트 숲 사이로 난 도로 한가운데를 가로지르는 모습은 유럽의 어느 도시 한복판에 서 있는 듯한 이국적인 느낌을 풍겼다. 그동안 여행지나 영상 매체에서만 접하던 노면전차가 일상 공간으로 훌쩍 다가오자, 거리를 걷던 시민들도 발걸음을 멈추고 신기한 듯 휴대전화를 꺼내 들어 연신 사진을 찍었다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 19일 위례신도시에서 첫 시운전을 개시한 위례 트램이 정류장에 정지해 있다. 2026.02.19 chulsoofriend@newspim.com

위례 트램의 가장 큰 특징은 지붕 위로 복잡하게 얽힌 '전선'이 없다는 점이다. 이번에 반입된 트램은 5모듈 1편성으로, 차량에 탑재된 대용량 배터리를 활용해 전력 공급선 없이 운행된다. 가선이 없어 도시 미관을 해치지 않고 쇳소리 같은 소음과 진동을 줄였다.

무엇보다 노면과 높이가 완전히 같은 '초저상 구조'가 눈길을 끈다. 출입문에 계단이 없어 평지를 걷듯 탑승할 수 있다. 현장에서 만난 한 주민은 "문턱이 아예 없어서 유모차를 끌거나 휠체어를 타는 분들도 버스보다 훨씬 편하게 탈 수 있을 것 같다"고 기대했다. 한 30대 시민은 "출퇴근 시간마다 버스와 지하철을 갈아타느라 전쟁이었는데, 트램이 개통되면 남위례역과 복정역으로 한 번에 연결돼 아침 출근길이 훨씬 수월해질 것 같다"며 웃음을 지었다.

◆ 꼬인 안전심의 풀고 신호체계 잡아야…부동산은 호재에 '들썩'

가장 큰 변수로는 교통안전심의 지연이 꼽힌다. 서울시가 초도 차량을 반입해 시운전에 착수했지만, 노면전차의 법적 성격을 둘러싼 관계 기관의 해석 차이로 일부 구간의 심의가 2년 넘게 겉돌고 있다. 트램은 철도차량이면서 일반 도로를 달리는 특성상 명확한 법적 기준이 없다.

서울시는 차단 시설 등 교통안전시설 설치와 심의가 필요하다는 입장이다. 서울경찰청은 철도는 도로교통법상 도로가 아니므로 심의 대상이 아니라고 맞서고 있다. 국토교통부와 법제처는 도로와 철도의 성격을 모두 가지므로 종합적인 법 적용이 필요하다고 해석했다.

결국 교차로 구간은 경찰이, 비교차로 구간은 국토부가 관할하는 이원화 구조가 만들어졌다. 지난해 6월 교차로 구간 심의만 가결된 상태다. 서울시는 현재 교통영향평가 변경 심의를 근거로 안전시설을 우선 설치 중이다. 국토부 유권해석을 토대로 심의 재개를 요청하는 한편 대도시권광역교통위원회 갈등 조정 절차도 병행할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 19일 위례신도시에서 첫 시운전을 개시한 위례 트램이 차고지를 향해 이동하고 있다. 2026.02.19 chulsoofriend@newspim.com

트램의 운행 속도와 정시성을 좌우할 우선신호체계 구축 역시 핵심 과제다. 도로와 교차로를 일반 차량 및 보행자와 공유하는 트램이 교차로마다 신호에 걸려 대기하면 대중교통으로서의 경쟁력을 잃을 수 있다. 서울시는 트램 통과 시 녹색 신호를 연장하거나 순서를 앞당기는 '연동형 우선신호체계' 도입을 1차 목표로 삼고 있다.

이를 위해서는 신호 운영 권한을 가진 경찰과의 긴밀한 행정 협의가 필수다. 생활도로 성격이 강한 구간을 지나는 만큼 교통 혼잡이나 민원 발생 가능성도 조율해야 한다. 시는 시뮬레이션과 실제 운행 데이터를 토대로 최적의 방식을 확정할 방침이지만, 협의가 지연될 경우 전체 개통 일정이 조정될 가능성도 열려 있다.

올해 말까지 시행하는 종합시험운행 과정에서도 예상치 못한 변수가 발견될 수 있다는 점 또한 우려를 낳고 있다. 김영환 위례공통현안위원장은 "경전철이나 지하철 등은 종합시험운행 노하우가 있지만 트램은 처음이기에 개통이 지연될까 걱정"이라며 "종합시험운행은 법정 기한이 없고 승인 기관도 경험이 부족해 테스트 중 일정이 미뤄질 수 있어, 위원회는 현재 시공 인력뿐 아니라 종합시험운행에 관한 전문성을 갖춘 별도의 인력 확충을 서울시에 요구하고 있다"고 말했다.

이러한 행정적 숙제와 우려 속에서도 트램 개통에 따른 기대감은 부동산 가격에 뚜렷하게 반영되고 있다. 성남시 수정구 창곡동 '위례센트럴자이' 전용 59㎡는 지난달 26일 16억4800만원(2층)에 거래돼 신고가를 썼다. 인근 '위례더힐55' 전용 85㎡는 지난달 31일 16억원(13층)에 손바뀜했다. 지난해 10월 15억원(11층) 대비 3개월 만에 1억원이 올랐다.

송파구 거여동 'e편한세상 송파파크센트럴' 전용면적 59.96㎡는 이달 4일 18억원(23층)에 신고가를 썼다. 직전 신고가인 15억9300만원(지난해 11월)과 비교해 세 달도 안 돼 2억원이 오른 셈이다.

정솔 도시와경제 전문가는 "현재 부동산 시장 가치는 주요 업무지구로 얼마나 빠르게 접근할 수 있느냐가 좌우한다"며 "트램과 위례신사선을 통해 강남권 핵심 지역 접근성이 대폭 단축되는 만큼 위례 집값은 안정적인 우상향 흐름을 보일 가능성이 크다"고 분석했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동