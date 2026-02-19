금산군, 영유아 보육서비스 사전접수

[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 3월 새 학기를 맞아 영유아 보육서비스 신청 수요가 집중될 것으로 예상됨에 따라 오는 27일까지 영유아 보육서비스 사전 접수에 나선다고 19일 밝혔다.
신청 대상은 다음달 1일부터 어린이집 입소, 유치원 입학, 가정 양육 전환 등으로 서비스 변경이 필요한 영유아다.
신청은 주소지 관할 읍면 행정복지센터를 방문하거나 온라인 복지로 누리집, 모바일 앱 등을 통해 할 수 있다.
반드시 신청해야 하는 경우는 ▲가정 양육에서 어린이집 입소 및 유치원 입학 등으로 전환 예정 ▲어린이집과 유치원 간 이동 ▲어린이집 기본 보육에서 연장보육으로 자격 변경 등이다.
단 연령 증가에 따른 누리과정(3~5세) 자동 전환 대상자는 별도의 신청 없이 자격이 유지된다.
보육서비스 지원은 신청일을 기준으로 결정되며 소급 지원이 되지 않으므로 3월부터 혜택을 받기 위해서는 반드시 정해진 기간 내에 신청을 완료해야 한다. 기간을 놓치면 새 학기 첫 달 보육료를 부담해야 할 수 있어 주의가 필요하다.
군 관계자는 "아이 키우기 좋은 금산을 만들기 위해 새 학기 보육 현장의 혼란을 최소화하고 학부모님들이 혜택을 놓치지 않도록 나서고 있다"며 "서비스 변경이 필요한 가정에서는 반드시 기한 내 신청해 주시길 당부드린다"고 말했다.
