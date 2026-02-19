괴산 청안·사리면 농촌 정주 인프라 재편…행정·복지·문화 '원스톱'

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 청안면과 사리면을 중심으로 농촌 정주 인프라를 새롭게 구축한다.
괴산군은 청안·사리면을 대상으로 행정복지센터 복합화와 농촌중심지 활성화, 기초생활거점 조성사업을 본격 추진한"고 19일 밝혔다.
이번 사업은 농촌협약 공모 선정으로 확보한 총사업비 약 400억 원(국·도·군비 포함)을 투입해 낡은 청사를 정비하고 생활SOC, 복지, 문화 기능을 한곳에 모으는 것이 핵심이다.
군은 이를 통해 농촌 공간 구조를 재편하고 인구 감소에 대응하는 지속 가능한 생활 기반을 구축한다는 계획이다.
청안면에서는 총 170억 원(행정복지센터 복합화 군비 50억 원 포함)을 들여 연면적 약 3000㎡, 지상 3층 규모의 '청안면 복합행정복지센터'를 신축한다.
1층에는 민원실과 행정센터, 2층에는 아동 돌봄과 다문화 프로그램실, 3층에는 장애인·노년층 문화공간 등이 들어선다.
주차 공간도 대폭 확충해 접근성을 높인다.
사리면에는 총 110억 원(복합화 군비 50억 원 포함)을 투입해 '사리면 복합행정복지센터'를 건립한다.
단순한 행정청사를 넘어 문화복합 거점센터로 기능하며, 추진 중인 농촌중심지 활성화 사업과 연계해 생활건강문화센터·체육시설 등과 유기적으로 연결될 예정이다.
송인헌 군수는 "청안·사리면의 복합행정복지센터는 주민이 자부심을 느낄 수 있는 지역 랜드마크가 될 것"이라며 "농촌협약 사업을 차질 없이 추진해 삶의 질을 높이고 활력 넘치는 농촌 모델을 만들겠다"고 말했다.
