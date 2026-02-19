2년 만의 붉은 달…증평 좌구산천문대 내달 3일 개기월식 특별관측

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 2년 만에 찾아오는 개기월식이 다음 달 3일 충북 증평군 좌구산천문대에서 온·오프라인으로 동시에 펼쳐진다.
좌구산천문대는 이날 현장 관람과 함께 야외 공개 관측, 유튜브 생중계를 진행하며 달이 붉게 물드는 '블러드문(Blood Moon)'의 장관을 시민들과 함께할 예정이다.
개기월식은 태양·지구·달이 일직선으로 배열되면서 달이 지구의 본그림자에 완전히 들어가는 현상이다.
이때 달이 붉은빛을 띠며 '블러드문'이라 불린다.
이번 월식은 오후 6시 49분 부분식 시작을 시작으로 ▲ 개기식 시작 20시 4분 ▲ 최대 20시 33분 ▲ 개기식 종료 21시 3분 ▲ 부분식 종료 22시 17분 순으로 진행된다.
초저녁부터 관측이 가능해 시민들의 높은 관심이 예상된다.
좌구산천문대는 당일 유료 일반 관람을 운영하며, 전문 해설과 천체 망원경을 활용한 월식 관측 프로그램을 준비했다.
관람은 네이버 예약을 통한 사전 신청제로 진행된다.
야외 관측을 원하는 시민을 위해 별천지공원에서도 공개 관측 행사가 열린다.
신청은 19일 오후 10시부터 네이버 예약을 통해 선착순 400명까지 가능하며, 현장 참여자에게는 이동식 망원경 관측과 월식 단계별 해설이 제공된다. 기념품은 선착순 100명에게 제공된다.
현장 방문이 어려운 이들을 위해 온라인 생중계도 마련됐다.
당일 오후 7시부터 좌구산천문대 공식 유튜브 채널 '좌구산별밤TV'에서 월식 해설과 실시간 관측 영상이 방송된다.
자세한 내용은 좌구산천문대 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.
증평군 휴양랜드사업소 관계자는 "이번 개기월식은 초저녁 시간대에 진행돼 남녀노소 누구나 관측하기 좋은 천문 현상"이라며 "좌구산천문대 현장과 온라인 생중계를 통해 전국 어디서나 붉은 달의 장관을 즐기길 바란다"고 전했다.
baek3413@newspim.com