부산시, 블록체인 클러스터 3년차 본격 시동

178억 투자 유치, 글로벌 진출 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 한국인터넷진흥원, 부산테크노파크와 손잡고 '2026 블록체인 특화 클러스터 조성 사업'을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
지난 2024년부터 2026년까지 3년간 총 200억 원을 투입하는 이 사업은 지난해 감액됐던 국비를 올해 전액 확보하면서 지원 규모를 대폭 확대할 수 있게 됐다.
시는 이날 3자 업무협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 돌입한다. 한국인터넷진흥원이 전담 기관으로서 사업 전반을 관리하고, 부산테크노파크가 현장 밀착형 세부 과제를 주도적으로 운영해 사업의 실효성을 높일 예정이다.
지난 2년간의 성과가 국비 증액의 토대가 됐다. 부산시는 178억 원의 투자 유치와 123명의 고용 창출이라는 실질적 성과를 바탕으로 국비를 증액 확보했으며, 올해는 예산 지원 폭을 넓혀 지역 기업들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 지원을 강화할 방침이다.
올해 주요 사업은 지역특화융합 공동프로젝트(총 40.5억 원, 3개 과제), 기업 사업화 지원(총 14억 원, 14개 사), 글로벌 진출 지원(3개국, 6~10개 사)으로 구성된다. 2월 말부터 3월까지 분야별 공모를 통해 추진되며, 공동프로젝트는 블록체인 기술의 산업 현장 적용을 통해 시너지 창출 효과가 높은 과제를 중심으로 선정된다. 기업 사업화 지원은 초기·성장 단계로 구분해 14개 기업에 마중물 성격의 자금을 지원할 예정이다.
글로벌 진출 지원도 강화된다. 부산시는 싱가포르(4월), 베트남(9월), 두바이(12월) 등 주요 정보통신기술 전시회 참가를 통해 지역 우수기업의 세계시장 경쟁력 강화를 지원하며, 마케팅 및 기업설명활동 기회와 체재비를 함께 제공할 계획이다.
부산항만공사의 '해운·항만·물류 실시간 정보 공유 플랫폼(Port-i)'은 구축과 실증을 성공적으로 마쳤으며, 올해부터는 부산항 전면 상용화를 통해 항만 운영 효율화와 비용 절감, 물동량 추가 유치 등 구체적인 성과를 도출할 예정이다. 국내외 항만 간 데이터 연계 확대를 통해 세계시장 표준 플랫폼 거점 구축에도 매진할 계획이다.
박형준 시장은 "올해 예산 지원이 대폭 확대된 만큼, 기업이 변화를 직접 체감할 수 있도록 실질적인 성장 동력을 만드는데 정책 역량을 쏟겠다"며 "기술 실증부터 상용화, 세계시장 진출까지 이어지는 전주기 지원 체계를 통해 지역 블록체인 기업의 성장을 뒷받침하고, 부산이 진정한 글로벌 허브 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com