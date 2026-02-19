콘진원, 2026년 게임콘텐츠 제작지원 사업 참가기업 모집…총 236억 투입

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 국내 우수 게임의 상용화와 해외 진출 확대를 위한 '2026년 게임콘텐츠 제작지원 사업' 참가기업을 오는 3월 3일까지 모집한다.
이번 사업은 일반형(PC·콘솔·모바일·아케이드·보드게임), 기능성(지정), 인공지능 게임 등 3개 분야로 구성되며, 총 236억 원을 투입해 82개 내외 과제를 지원할 계획이다.
가장 큰 비중을 차지하는 일반형 제작지원은 193억 원 규모로 5개 분야(PC, 콘솔, 모바일, 아케이드, 보드게임)를 지원한다.
PC 분야는 과제당 1년차(개발형) 최대 4억, 2년차(출시형) 최대 2억, 콘솔 분야는 과제당 1년차(개발형) 최대 2억, 2년차(개발형) 최대 5억, 3년차(출시형) 최대 2억, 플랫폼전환형은 최대 4억 원 규모로 지원한다. 모바일 분야는 과제당 1년차(개발형) 최대 4억, 2년차(출시형) 최대 2억, 아케이드 분야는 과제당 최대 2억, 보드게임 분야는 과제당 최대 0.8억 원을 지원한다.
특히 모바일 게임 분야에는 출시형(2차 연도)을 새롭게 도입해 최대 2년 연속 지원이 가능하도록 운영 방식을 개편했다. 이를 통해 개발 이후 상용화 단계까지의 연속 지원을 강화할 계획이다.
▲ 기능성 분야 확대 및 혁신기술 아우르는 인공지능 분야 신설
'기능성 게임콘텐츠 제작지원' 사업은 총 16억 원 규모로 게임의 재미와 교육, 예방과 치료 등 사회적 기여 요소를 결합한 게임콘텐츠를 대상으로 과제당 최대 3억 원을 지원한다. 지정 분야는 사회공헌, 시니어/장애인, 예방·치료적 활용 게임콘텐츠 등이 포함되며 기능성 게임의 효과성 강화를 위해 2025년 우수과제 2개에 대해 최대 0.5억 원을 지원한다.
'인공지능 게임콘텐츠 제작지원' 사업은 올해 처음 신설된 분야로, 총 27억 원 규모로 과제당 최대 3억 원을 지원한다. 인공지능 기술을 게임 플레이의 핵심 요소로 활용한 혁신적인 게임콘텐츠를 발굴ㆍ지원하여 K-게임의 미래 성장 동력을 확보하고 글로벌 기술 경쟁력을 선점하는 것이 목표다.
선정된 과제는 포커스 그룹 테스트(FGT) 방식의 시연 평가와 출시 전 품질 검수를 지원받으며, 차이나조이·게임스컴·도쿄게임쇼 등 해외 전시회 참가와 글로벌 현지화, 금융 투·융자 연계 등 사업화 지원도 함께 제공된다.
사업설명회는 오는 24일 광화문 CKL기업지원센터에서 열리며, 신청은 3월 3일 오후 3시까지 e나라도움(www.gosims.go.kr)을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 자세한 내용은 콘진원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인할 수 있다.
