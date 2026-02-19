샤롯데씨어터, 올해 라인업 '킹키부츠' '몽유도원' '프로즌' 공연

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올해로 개관 20주년을 맞이한 샤롯데씨어터가 올해 공연 라인업을 공개했다. '킹키부츠'부터 '몽유도원', '프로즌'까지 동서양을 아우르는 완성도 높은 작품으로 관객과 만날 예정이다.
지난해 12월부터 객석을 붉게 물들이고 있는 스테디셀러 뮤지컬 '킹키부츠'가 오는 3월 29일까지 그랜드 피날레를 장식한다. 경쾌한 넘버와 강렬한 퍼포먼스, 화려한 무대 연출이 어우러진 '킹키부츠'는 유쾌한 에너지와 따뜻한 위로의 메시지로 연일 매진 행렬을 기록 중이다. 샤롯데씨어터의 최적화된 음향 시스템과 시야를 통해 '쇼 뮤지컬'의 진수를 선사하며 2026년의 화려한 포문을 열어 관객들과 함께 역사를 써내려가고 있다.
4월부터는 한국적 서사와 미학의 결정체, 창작 뮤지컬 '몽유도원'이 무대에 오른다. 최인호 작가의 동명 소설을 원작으로 백제 '도미전' 설화를 재해석한 이 작품은 서정적인 무대와 섬세한 음악으로 관객을 매료시킨다. 특히 수묵화를 연상시키는 환상적인 무대 연출과 오케스트라와 국악이 조화를 이룬 선율은 K-뮤지컬의 정수를 보여주며, 샤롯데씨어터의 격조 높은 공간과 시너지를 극대화할 전망이다.
8월부터는 2026년 전 세계 뮤지컬 팬들이 가장 기다려온 기대작 뮤지컬 '프로즌(FROZEN)'이 국내 초연의 닻을 올린다. 글로벌 신드롬을 일으킨 영화 '겨울왕국'을 무대화한 이 작품은 디즈니 시어트리컬 프로덕션의 브로드웨이 대표작인 '라이온 킹', '알라딘'에 이어 한국 관객이 만날 대작이다. 거대한 눈과 얼음의 세계를 구현한 무대와 'Let It Go'등 영화 속 명곡은 물론, 신곡까지 라이브로 선보인다. 샤롯데씨어터에서 더욱 생생하게 경험할 수 있는 무대로 관객들에게 잊지 못할 마법 같은 순간을 선사할 예정이다.
샤롯데씨어터는 개관 20주년을 기념해 극장의 주인공인 관객들과 함께하는 다양한 프로모션도 진행한다. 극장 내 관객들의 소중한 기록을 담는 방명록과 포토존을 운영하며, 온라인을 통해 접수된 관객들의 사연과 사진을 활용해 '관객이 만드는 샤롯데씨어터 포스터'를 제작·공개한다. 또한, 뮤지컬 마니아들의 소장 욕구를 자극할 세련된 디자인의 20주년 한정판 MD 상품도 순차적으로 출시할 계획이다.
샤롯데씨어터는 "개관 20주년을 맞아 관객들에게 더욱 완성도 높은 작품을 선보이기 위해 심혈을 기울여 라인업을 구성했다"라며 "앞으로도 샤롯데씨어터만의 정체성과 신뢰를 바탕으로 다양한 무대를 선보이며 대표 뮤지컬 극장으로서의 입지를 더욱 확고히 다져나갈 계획"이라고 밝혔다.
