세븐틴, IFPI '글로벌 아티스트 차트' 5년 연속 진입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 세븐틴이 국제음반산업협회(IFPI)가 발표하는 '글로벌 아티스트 차트'에 5년 연속 이름을 올렸다.
19일(한국시간) IFPI에 따르면 세븐틴은 '2025년 글로벌 아티스트 차트' 14위에 안착했다. IFPI는 매년 전 세계 실물 음반 판매량, 디지털 음원 다운로드, 스트리밍 수치 등을 합산해 '톱 20'까지 순위를 공개한다.
세븐틴은 2021년 이 차트에 9위로 처음 이름을 올린 이후 꾸준히 순위권을 유지하고 있다. IFPI '글로벌 아티스트 차트'에 5년 연속 진입한 K팝 아티스트는 세븐틴과 방탄소년단 두 팀뿐이다.
세븐틴은 지난해 정규 5집 '해피 버스트데이(HAPPY BURSTDAY)'를 비롯해 부석순 싱글 2집 '텔레파티(TELEPARTY)', 호시X우지 싱글 1집 '빔(BEAM)', 에스쿱스X민규 미니 1집 '하이프 바이브스(HYPE VIBES)'까지 총 4장의 앨범을 발표했다.
이 중 '해피 버스트데이'는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 2위에 올랐고, '하이프 바이브스'는 같은 차트에서 K팝 유닛 앨범 최고 순위를 경신했다.
단체와 유닛의 고른 활약에 힘입어 세븐틴은 '2025 빌보드 K팝 아티스트 100' 1~13위를 독식하기도 했다.
세븐틴은 오는 28일과 3월 1일 홍콩 카이탁 스타디움을 시작으로 아시아 주요 도시 대형 스타디움에서 '세븐틴 월드투어-뉴 인 아시아(SEVENTEEN WORLD TOUR-NEW_IN ASIA)'를 연다. 4월 4~5일에는 인천 아시아드 주경기장에서 앙코르 콘서트를 개최, 7개월에 걸친 월드투어의 대미를 장식한다.
