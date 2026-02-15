[핌in아산] 3위 노리는 삼성생명 하상윤 감독 "이해란, 배혜윤 공존 고민"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=4위 용인 삼성생명이 3위 아산 우리은행을 원정에서 만났다.
삼성생명 하상윤 감독은 15일 아산 이순신체육관에서 열리는 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 우리은행과의 원정경기를 앞두고 "지난 BNK전 패배가 아쉽다. BNK 상대로 지난 시즌 괜찮았는데, 이번 시즌 좀 힘들다. 고비를 넘기지 못하고 있다"면서 "오늘 양팀 모두 중요한 경기다. 지난 우리은행전에서 압도당했다. 우리은행은 터프한 팀이다. 같이 부딪혀달라고 했다"고 밝혔다.
장신 가드 윤예빈도 선발출전한다. 하 감독은 "윤예빈 몸이 좋아지는 단계다. 베스트로 나가서 몸 풀리면서 뛰는 게 낫겠다고 봤다. 우리은행 가드진의 아야노나 강계리 등의 신장이 작다. 아야노의 슛이 좋아 잡아달라고도 얘기했다"고 말했다.
이번 시즌 급성장한 이해란은 최근 기복을 보이고 있다. 하 감독은 "아직도 배혜윤이 들어가면, 배혜윤을 찾는 부분이 있다. (이)해란이에 대한 상대 경계도 심해졌다"면서 "그래도 이해란이 혼자 잘하기 보다 이해란 득점이 덜 나와도 모든 선수들이 같이 잘했을 때 경기가 잘 되는 게 당연하다. 중요할 때 해주길 바란다. 득점 외 리바운드, 블록 등도 해주고 있다"고 설명했다.
단 배혜윤과의 공존은 여전히 숙제다. 하 감독도 "배혜윤과 이해란이 함께 뛸 때 경기력을 더 끌어 올려야 한다. 감독 입장에서 계속 고민하고 있는 부분"이라고 강조했다.
