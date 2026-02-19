서울시교육청-고려대, '긍정적행동지원(PBS)' 전문교사 양성 본격화 '맞손'

"예방 중심 PBS로 모든 학생 안정적 학습할 수 있도록"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 19일 고려대학교 교육대학원과 긍정적행동지원(PBS·Positive Behavior Support) 전공대학원 과정 운영을 위한 업무협약을 체결한다.
이번 협약은 서울시교육청이 추진하는 PBS 전문교사 양성 체계 구축의 일환으로 공개 공모와 평가를 거쳐 고려대가 주관 대학으로 최종 선정되면서 마련됐다.
서울시교육청은 2024~2025년 행동중재전문관을 일반학교에 배치해 학교·학급 차원의 긍정적행동지원을 운영해 왔다. 그 결과 학생의 문제행동 예방은 물론 학업 참여도 향상, 학급·학교 전반의 수업 분위기 개선 효과를 확인했다.
학생맞춤통합지원 추진 과정에서 문제행동을 보이는 학생에 대한 지속적·체계적 지원 요구가 커지면서 PBS 정기·수시 지원에 대한 학교 현장의 수요도 높아졌다. 이에 따라 학생맞춤통합지원을 실질적으로 뒷받침하는 예방 중심 학교 차원 중재 체계로서 PBS의 역할이 더욱 중요해지고 있다는 것이 서울시교육청의 판단이다.
이번에 개설되는 PBS 전공대학원 과정은 교육학 기반 석사학위 과정으로, PBS 관련 이론·실제·현장 적용을 통합한 교육과정을 통해 학교 내부에서 동료 교사를 코칭하고 학교 차원의 긍정적행동지원을 안정적으로 실행할 수 있는 PBS 전문교사를 체계적으로 양성하는 것을 목표로 한다.
이를 통해 학교는 학생맞춤통합지원과 연계한 예방적 중재를 일상적으로 운영하고 문제행동 발생 이전 단계에서 학생을 지원할 수 있는 기반을 갖추게 될 것으로 기대된다.
또 데이터 기반 학생 지원 체계를 구축해 추가 지원이 필요한 학생을 조기에 파악하고 보다 정확하고 신속한 지원을 제공하는 데도 도움이 될 전망이다.
정근식 교육감은 "예방 중심의 긍정적행동지원은 모든 학생이 안정적으로 학습에 참여할 수 있는 학교 문화의 핵심 기반"이라며 "이번 협력을 통해 학교 현장의 실행 경험과 대학의 전문성이 결합돼 학생맞춤통합지원을 효과적으로 운영할 수 있는 학교 기반 전문 인력 양성 체계가 마련되길 기대한다"고 말했다.
