[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월19일(목요일·음력 1월3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 짐승 같은 욕심을 내는 것도 좋겠다.
72년생 : 간절하게 원하는 것을 얻겠다.
84년생 : 재물이 쌓여가겠다.
96년생 : 신나고 즐거운 일이 생기겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업 영역이 확장되겠다.
73년생 : 준비한 대로 결과를 좋은 결과가 있겠다.
85년생 : 새로운 일들이 생겨나겠다.
97년생 : 어려움이 몰려오는 형국이겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 만족스러운 일이 생기겠다.
74년생 : 어렵던 일들이 술술 풀려가겠다.
86년생 : 일의 매듭이 잘 지어지겠다.
98년생 : 사업 확장 운이 들어오겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 모든 일이 술술 풀려나간다.
75년생 : 마음속으로 즐길 일이 많겠다.
87년생 : 사람 복 돈복이 많이 생기겠다.
99년생 : 노력한 대가를 받겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 내용도 좋고 결과도 좋다.
76년생 : 도전하는 것이 좋겠다.
88년생 : 뚝심으로 일을 추진하는 것이 좋겠다.
00년생 : 모험하면 새로운 일이 생기겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 한 줄기 희망이 보이기 시작하겠다.
77년생 : 마음이 맞는 사람들을 만나겠다.
89년생 : 오래된 귀인으로부터 도움을 받겠다.
01년생 : 나의 두 눈에 눈물이 고이겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 먹이만 있으면 일단 먹는 것이 좋겠다.
78년생 : 마음먹은 대로 일이 되어가겠다.
90년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있겠다.
02년생 : 바람 따라 지나간 인연이겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 좌고우면하지 말고 앞으로 가야 하겠다.
79년생 : 현금이 통장에 차곡차곡 입금되겠다.
91년생 : 성공의 신화를 쓰기 시작하겠다.
03년생 : 사랑하는 사이로 발전하겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 도전과 열정이 필요하겠다.
80년생 : 생각보다 결과가 좋겠다.
92년생 : 마음 상할 일이 생기겠다.
04년생 : 자신의 마음을 먼저 여는 것이 중요하겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 앞날이 창창하게 밝게 빛나겠다.
81년생 : 꼭 잡고 놓지 말아야 하겠다.
93년생 : 희망대로 일이 성사되겠다.
05년생 : 웃음을 짓는 것이 무엇보다 먼저이겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
82년생 : 어둠은 가고 밝음만 온다.
94년생 : 더 좋은 일을 만나겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻밖의 이익이 크겠다.
83년생 : 즐거움이 배가되겠다.
95년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.