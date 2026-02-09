[중국증시 주간 포인트] ①1월 인플레이션∙유동성 등 거시지표 발표, 빅테크의 AI 앱 이용자 유치 위한 훙바오 경쟁, 휴머노이드 로봇 쇼 '춘완', 국내외 AI 기업 신모델 공개

이 기사는 2월 9일 오전 06시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(2월 9일~2월 15일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △인플레이션∙유동성, 1월 거시 데이터 발표 △'AI∙로봇기업'의 전장(戰場)이 된 '춘절' △기술 기업 실적 발표, 홍콩증시 IPO 랠리 △금·은·구리 선물 거래 '증거금 비율' 조정 △베이징 '자동차 교체 보조금 신규 방안' △푸젠성 지역발전 위한 25개 방안 로드맵 등을 꼽았다.
한편, 춘절(중국의 음력 설) 연휴를 맞아 중국 본토 A주는 2월 16일~2월 23일까지 휴장하고, 2월 24일부터 정상 개장한다. 16~23일 강구퉁(港股通, 상하이와 선전 증권거래소를 통한 홍콩 주식 거래) 거래도 중단된다. 홍콩증시는 16일 오전장만 개장하고 오후장부터 휴장에 돌입해, 17~19일까지 사흘간 휴장한 뒤 20일부터 정상 거래를 시작한다.
◆ 인플레이션∙유동성, 1월 거시 데이터 발표
1. 1월 CPI와 PPI 지표 발표
① 11일 중국 국가통계국은 1월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)를 공개한다.
② 2025년 12월 CPI는 전년 동기 대비 0.8% 상승하며 시장 전망치에 부합한 동시에 34개월래 최고치를 기록했다. 지난해 3분기까지 마이너스를 기록한 중국 CPI는 10월 국경절과 중추절(추석) 연휴를 맞아 상승 전환한 뒤 3개월 연속 오름세를 이어가며 디플레이션 우려가 다소 완화됐다. 반면, 내수부진과 수출감소 여파가 지속되면서 PPI는 전년 동기 대비 1.9% 하락, 2022년 10월부터 마이너스를 기록 중이다.
③ 재통증권(材通證券)은 1월 CPI와 PPI의 전년 동기 대비 증감률이 0.4%와 -1.5%를 기록할 것으로 내다봤다. 절상증권(浙商證券)은 CPI가 0.6%, PPI가 -1.8%의 증감폭을 기록할 것으로 예상했다.
2. 1월 '3대 금융지표' 발표
① 중국 중앙은행인 인민은행이 매달 9~15일 사이에 비정기적으로 발표하는 '3대 금융지표' 의 1월 수치도 금주 공개된다.
② 3대 금융지표는 △위안화 대출 증가액 △포괄적 유동성 지표인 사회융자총액(TSF, 은행의 '간접 융자'와 채권 및 주식시장의 '직접 융자'를 포함하는 것으로 금융시장이 제공하는 신규 융자 총액을 일컬음) △시중통화량을 보여주는 광의통화(M2) 잔액을 지칭한다.
③ 재통증권은 1월 사회융자총액을 7조3800억 위안으로, 절상증권은 6조9000억 위안으로 예측했다.
◆ 'AI∙로봇기업'의 전장(戰場)이 된 '춘절'
1. 빅테크의 AI 앱 이용자 유치 경쟁
① 춘절이 AI 애플리케이션 보급의 핵심 전장이 되고 있다.
② 춘절 연휴를 전후해 중국 대표 빅테크들이 자체 개발한 AI 챗봇 또는 어시스턴트를 통해 수십억 위안 규모의 훙바오(红包∙붉은 색 봉투에 담아주는 세뱃돈)를 지급하거나 무료 쇼핑 및 체험 이벤트를 펼칠 예정이다.
표면적으로는 훙바오 지급 또는 무료 구매 등을 통한 쇼핑 판촉 이벤트에 국한된 것으로 보이나, 실질적 목적은 자체 개발 AI앱으로 이용자를 유인하기 위함이다.
③ 2월 1일부터 17일까지 텐센트(0700.HK)는 자체 개발 AI 챗봇 위안바오(元寶)를 통해 10억 위안 규모의 훙바오 지급 이벤트를 개시한다. 1회 훙바오의 최대 금액은 1만 위안이다.
바이두(9888.HK)는 자체 개발한 AI 거대언어모델(LLM) 제품 원신(文心)을 통해 1월 26일부터 3월 12일까지 총 5억 위안 규모의 현금 훙바오를 배포할 예정이며, 1회 훙바오의 당첨금 상한선은 1만 위안이다.
알리바바(9988.HK)는 자체 개발한 개인용 AI 어시스턴트 첸원(千問∙Qwen∙큐원) 앱을 통해 시행하는 30억 위안 규모의 '무료 주문 카드' 이벤트를 2월 28일까지 연장했다.
바이트댄스는 자체 개발 AI 어시스턴트 더우바오(豆包)를 통한 상호 체험 이벤트를 펼칠 예정이다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 텐센트(0700.HK), 바이두(9888.HK), 알리바바(9988.HK)
2. '휴머노이드 로봇 쇼'가 펼쳐질 '춘완'
① 2026년 병오년 춘절완후이(春節晚會, 춘절<중국의 음력 설> 전날 밤 온 가족이 함께 모여 시청하는 CCTV 설특집 쇼 프로그램, 이하 춘완)는 '휴머노이드 로봇 쇼'가 될 전망이다.
② 현재까지 매직랩(魔法原子∙MAGICLAB), 갤봇(銀河通用∙GAL BOT), 유니트리(宇樹科技∙UNITREE), 노에틱스(松延動力∙NOETIX) 등 네 곳의 휴머노이드 로봇 기업이 춘완 무대에 참여하겠다고 밝힌 상태다.
이번 춘완 무대에 오를 것으로 기대를 모았던 애지봇(智元機器人∙즈위안로봇)은 참여하지 않겠다는 뜻을 공식화했다. 그 이유에 대해 애지봇 측은 예산이 제한된 상황에서 체화지능 기술 및 제품 연구개발 비용을 우선적으로 확보하기 위해서라고 밝혔다.
③ 그 중 유니트리는 CCTV 춘완에 오르는 것이 올해로 세 번째다. 2025년 유니트리가 춘완 무대에서 선보인 휴머노이드 로봇 공연은 춘완에서 큰 화제를 모으며 '입소문'을 탔다.
춘완 종료 이후 유니트리의 시장 관심도는 급격히 상승해 1차 시장에서 주목 받는 스타 기업이 됐다. 유니트리의 2025년 휴머노이드 로봇 출하량은 5500대를 넘어섰으며, 2025년 11월에는 IPO(상장) 지도 절차를 이미 마쳤다.
3. 국내외 AI 기업들의 신모델 공개 예고
① 중국에서는 딥시크(DeepSeek)는 2월 중 코딩 역량이 강한 V4 모델을, 바이트댄스와 알리바바는 춘절 전후로 각각 시댄스(Seedance) 2.0과 첸원(千問∙Qwen∙큐원) 3.5 모델을 내놓을 계획이다.
② 해외에서는 일론 머스크가 이끄는 AI기업 엑스AI(xAI)의 AI챗봇 '그록(Grok)'이 2월에 대규모로 업그레이드 될 예정이다.
오픈AI(OpenAI)는 AI챗봇 '챗GPT'에 광고를 도입할 예정으로 알려졌으며, 2월부터 광고 테스트를 진행할 예정이다.
애플(AAPL.US)은 2월에 구글 제미나이(Gemini)로 구동되는 더욱 개인화된 시리(Siri) 버전을 공개할 계획이라고 전했다.
앞서 2월 초 미국 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)은 컴퓨터를 직접 조작해 소프트웨어 작업을 수행하는 AI 도구 '클로드 코워크(Claude Cowork)'를 공개했다. 이는 소프트웨어 산업의 종말을 뜻하는 '사스포칼립스(SaaSpocalypse)'라는 신조어까지 만들어낼 정도로, 일부 전통 서비스용 소프트웨어(SaaS) 기업의 주가 급락을 유발했다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK), 테슬라(TSLA), 애플(AAPL.US)
