보은군, 2030년까지 스마트농업 거점 조성…482억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 보은군은 10일 장안면에 482억원 규모 스마트농업 거점을 추진했다
- 2030년까지 17.5ha에 임대형 스마트팜과 유통센터 등을 조성한다
- 보은군은 관련 공모사업을 통해 국비 포함 87억원을 확보했다
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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군이 482억원을 투입해 장안면 일원에 스마트농업 생산·유통 거점을 조성하는 사업을 추진하고 있다.
보은군은 민선9기 핵심 공약인 '스마트농업 육성 핵심지구 조성사업'의 기본계획을 구체화하고 관련 공모사업을 통해 재원을 확보하는 등 사업 추진에 속도를 내고 있다고 10일 밝혔다.
군은 2030년까지 장안면 장안리 일원 17.5ha에 총사업비 482억원을 투입해 스마트농업 단지를 조성할 계획이다.
청년·중장년 임대형 스마트팜과 민간 스마트팜, 스마트 육묘장, 농산물산지유통센터(APC), 지원센터 등을 집적화하는 사업이다.
특히 청년농업인의 초기 투자 부담을 낮추고 생산부터 육묘·유통·에너지 공급까지 연계해 안정적인 영농 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄다.
재원 확보도 이어지고 있다.
군은 스마트원예단지 기반조성사업 등 관련 공모에 선정된 데 이어 지난 10월 저탄소에너지 공동이용시설 지원사업을 통해 국비 60억9000만원을 포함한 총 87억원을 확보했다.
또 12월까지 기본계획 수립을 마무리하고 관계기관 협의와 인허가, 기반시설 설계 등을 진행할 예정이다.
군은 제5단계 충북도 지역균형발전사업과 연계한 추가 재원 확보도 추진할 방침이다.
최재형 군수는 "생산과 유통, 에너지 공급이 유기적으로 연계되는 스마트농업 거점을 차질 없이 조성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com