단양군 생활불편처리반, 취약계층 지키는 '든든한 해결사'

AI 핵심 요약beta
- 단양군 생활불편처리반이 10일까지 1387가구의 불편 2567건을 해결했다
- 전기·수도 분야가 가장 많았고 독거노인 지원 비중이 컸다
- 단양군은 내년부터 지원 대상과 재료비 지원 기준을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년부터 지원 대상 65세 이상 모든 가구로 확대·재료비 지원 한도 유연화 추진
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양군 생활불편처리반이 주민들의 일상 속 크고 작은 불편을 도맡아 해결하며 든든한 '생활밀착형 해결사'로 맹활약하고 있다.
10일 단양군에 따르면 올해 10월 말 기준 생활불편처리반은 총 1387가구를 방문해 2567건의 생활불편을 말끔히 해소했다.
이는 지난해 같은 기간(1135가구)보다 252가구(22.2%) 증가한 것이다.
처리 유형별로는 전기 분야가 1102건으로 가장 많았고 수도 730건, 문 수리 163건, 방충망 교체 161건, 안전바 설치 103건 순으로 집계됐다.
수혜 계층별로는 65세 이상 독거노인이 518가구로 가장 큰 비중을 차지했다.
장애인 300가구, 노인부부 295가구, 기초생활수급자 217가구 등이 그 뒤를 이었다.
서비스는 단양읍(384가구)과 매포읍(271가구를) 비롯해 대강면, 가곡면 등 8개 읍·면 전역에서 골고루 이뤄졌다.
단양군은 이러한 성과를 발판 삼아 내년부터 지원 대상을 대폭 넓히고 재료비 지원 기준도 현실에 맞게 개선할 계획이다.
군 관계자는 "군민들이 생활 속 불편을 안심하고 해결할 수 있도록 현장 중심의 복지 서비스를 더욱 촘촘히 넓혀가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com