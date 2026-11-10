"해외 사례까지 살펴라"…이동석 충주시장, 신산업·기업 유치 역량 주문

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 10일 해외 우수사례를 반영한 정책 발굴을 주문했다
- 충주만의 경쟁력 강화를 위해 지역 특성에 맞는 행정을 추진하라고 강조했다
- 경제 불확실성에 대비해 투자 여건을 살피고 취약계층 지원을 당부했다
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 공직사회에 해외 우수사례를 적극적으로 살펴 지역 실정에 맞는 정책을 발굴하고 경제 불확실성에 대비할 것을 주문했다.
이 시장은 10일 현안업무보고회에서 여권 신청 온라인 사전예약제와 스마트과수원 특화단지 조성, 지적재조사 사업 등 분야별 우수사례를 보고받고 "국내 사례에 국한하지 말고 해외까지 시야를 넓혀 행정에 적용할 방안을 찾아야 한다"고 말했다.
그는 다른 지역의 정책을 단순히 따라가는 데 그치지 말고 충주만의 경쟁력을 키워 다른 지자체가 참고할 만한 성과를 만들어야 한다고 강조했다.
지역경제에 대해서는 국가 경제 흐름과 시장 변동에 대한 대응도 지시했다.
신산업 발굴과 기업 유치 과정에서 유언비어나 불확실한 정보에 흔들리지 말고 투자 여건과 사업의 성장 가능성을 면밀히 살펴야 한다는 것이다.
이 시장은 또 겨울철 취약계층을 위한 기부와 지원이 이어질 수 있도록 기탁자에 대한 예우를 강조하며 복지와 지역경제 성장을 함께 뒷받침하는 행정을 당부했다.
baek3413@newspim.com