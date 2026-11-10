제천 의림지뜰 자연치유특구 2029년까지 연장…체류형 관광단지로 개편

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 10일 의림지뜰 특구 사업기간을 2029년까지 연장했다
- 제천시는 자연·농경문화·치유를 결합한 체류형 관광단지로 재편한다
- 방문자센터·치유마을·야간경관 등 관광 콘텐츠와 편의시설을 확충한다
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계류식 가스기구·한옥 치유마을·야간경관까지 활성화 방안 모색
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시가 의림지뜰 자연치유특구 사업기간을 3년 연장하고 관광 콘텐츠와 편의시설을 확충해 체류형 관광단지로 재편한다.
시는 당초 2026년까지였던 사업기간을 2029년까지 연장하고 기존 시설 조성 중심의 계획을 자연·농경문화·치유·휴식을 결합한 관광 공간으로 바꾸는 특구계획 변경을 추진한다고 10일 밝혔다.
기존 친환경 농업단지와 자연치유단지 등 2개 특화사업 체계는 유지하면서 방문객 체험과 휴식 기능을 강화하는 것이 핵심이다.
주요 시설로는 방문자센터와 기념품 판매장, 계류식 가스기구, 전통 한옥 치유마을, 목조전망대 등이 계획됐다.
수경 휴식공간과 숲속체험장, 목재문화체험장, 치유센터도 조성할 예정이다.
단지 내 이동을 돕는 친환경 무궤도 열차와 옛물길 야간경관도 도입한다.
방문객이 낮에는 정원과 체험시설을 이용하고 저녁에는 야간경관을 즐길 수 있도록 관광 동선을 확대한다는 구상이다.
시는 사업기간 연장에 따라 기존 사업의 추진 일정과 시설 구성을 조정하고 시의회 의견 청취 등 관련 절차를 거쳐 2027년 초 중소벤처기업부에 특구계획 변경을 신청할 계획이다.
이번 계획 변경으로 사업 완공 시점이 늦춰지는 만큼 시설 확충과 함께 실제 방문객 유입 및 체류시간을 늘릴 수 있는 운영 전략도 과제로 남았다.
시 관계자는 "의림지뜰을 자연과 농경문화, 현대적 치유가 결합된 중부권의 독보적인 체류형 관광명소로 완성해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com