오송역서 인천공항 직행버스 운행…20일부터 하루 왕복 2회

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 20일부터 오송역발 인천공항행 버스를 운행한다
- 인천공항행 버스는 오송역에서 하루 왕복 2회 출발한다
- 청주시와 코레일의 합의로 시외버스 환승센터 진입이 가능해졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환승센터 진입 제한 풀려…주민 서명운동·관계기관 협의 결실
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 오송역에서 인천국제공항으로 가는 시외버스가 오는 20일부터 운행을 시작한다.
그동안 공항버스를 타기 위해 다른 지역으로 이동하거나 별도 환승을 해야 했던 오송 주민과 철도 이용객들의 불편이 줄어들 전망이다.
충북도는 20일부터 오송역 버스환승센터 8번 승차홈에서 인천공항행 시외버스를 하루 왕복 2회 운행한다고 10일 밝혔다.
출발 시각은 오전 4시와 오후 5시로, 청주북부터미널(오창)을 경유한다.
이번 노선 개통은 환승센터의 운영 제한을 해소한 결과다.
오송역 버스환승센터는 코레일과 청주시 간 업무협약에 따라 시내버스 전용 공간으로 운영돼 시외버스 진입이 제한돼 왔다.
충북도는 주민 불편을 해소하기 위해 국토교통부와 행정중심복합도시건설청, 청주시, 코레일 등과 협의를 이어왔다.
지난 5월에는 오송이장단협의회를 중심으로 주민들이 노선 신설을 요구하는 서명부를 전달하며 힘을 보탰다.
이후 청주시와 코레일 대전충남본부가 지난 9월 28일 기존 업무협약을 변경해 별도 합의한 노선의 환승센터 진입을 허용하면서 운행이 가능해졌다.
도 관계자는 "이번 노선 개통으로 오송 주민뿐 아니라 오송역을 이용하는 도민들의 인천공항 접근성이 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.
baek3413@newspim.com