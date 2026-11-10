진천군 주민참여예산 100건 선정…17억9000만원 규모

군의회 심의 거쳐 2027년 본예산 반영 추진
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 주민 제안으로 발굴한 100개 사업에 17억8930만원을 투입한다.
진천군은 10일 주민참여예산위원회 총회를 열고 2027년도 주민참여예산사업 100건을 선정했다고 밝혔다.
사업별로는 군정참여형 72건(15억2930만원), 주민자치형 27건(2억5500만원), 청소년참여형 1건(500만원)이다.
주요 사업에는 미니경로당을 위한 찾아가는 틈새돌봄센터, 인명구조·실종자 수색용 드론 도입, 인공지능(AI) 기반 정책 발굴 등이 포함됐다.
이와 함께 주민 힐링숲길 조성과 농작업용 이동식 화장실 지원, 아동 정서 지원 등 복지와 안전, 생활환경 개선 사업도 반영됐다.
이번 사업은 지난 5~6월 주민 공모로 접수된 제안을 대상으로 담당 부서 검토와 현장실사, 분과위원회 심의 등을 거쳐 선정됐다.
선정 사업은 주민의견서와 함께 군의회에 제출되며 예산 심의를 거쳐 2027년도 본예산에 반영되면 추진된다.
baek3413@newspim.com