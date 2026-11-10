청주시, 노후 하수관로 8.8㎞ 정비…2030년까지 264억 투입

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 10일 지반침하 예방을 위해 노후 하수관로 정비를 시작했다
- 시는 263억6000만원을 투입해 20년 이상 관로 8.8㎞를 정비한다
- 이번 사업은 이달 착공해 2030년까지 완료할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 지반침하와 도로 함몰 사고를 예방하기 위해 노후 하수관로 정비에 나선다.
시는 총사업비 263억6000만 원을 투입해 지역 내 20년 이상 된 노후 하수관로 8.8㎞를 정비하는 2단계 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.
시는 2023년 기본·실시설계에 착수해 지난 10월 설계를 마쳤으며 이달 공사를 시작해 2030년까지 완료할 계획이다. 이번 사업은 노후 하수관로의 균열과 파손으로 주변 토사가 유실되면서 발생할 수 있는 지반침하를 예방하기 위한 것이다.
앞서 시는 2015~2016년 1차 정밀조사를 통해 노후 하수관로 441.2㎞를 점검하고 2017~2021년 사업비 206억원을 들여 16.5㎞를 정비했다. 2021~2022년에는 395.4㎞를 대상으로 2차 정밀조사를 진행했다.
오근식 하수정책과장은 "노후 하수관로는 문제가 발생하기 전에 점검하고 정비하는 것이 중요하다"며 "선제적인 시설 개선으로 지반침하 위험을 줄이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com