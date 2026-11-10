청주시, '청주페이 4200억원 발행·어르신 버스 무상교통' 추진

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민선9기 민생정책 마련…금융복지지원센터·반값 농자재 지원

농촌인력 중개·로컬푸드직매장 확충으로 농가 부담 완화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 지역경제 활성화와 시민 생활비 부담 완화를 위해 청주페이 발행 확대와 어르신 무상교통, 농업인 지원 등 민생정책을 추진한다.

시는 청주페이 발행 목표를 기존 4000억원에서 4200억원 이상으로 높이고 2027년부터 취약 소상공인 가맹점 이용자에게 5%를 추가 제공하는 방안도 검토중이라고 10일 밝혔다.

청주시청 임시청사. [사진=뉴스핌DB]

기본 인센티브 10%는 그대로 유지하되 명절 등 소비 진작이 필요한 시기에는 15%로 확대하고 택시요금 결제 서비스도 2027년 3월 이후 도입할 계획이다.

채무 문제를 겪는 시민을 위한 금융복지지원센터는 2027년 1분기 개소를 목표로 채무상담과 조정, 복지·일자리 연계 등을 지원한다.

70세 이상 시민에게 시내버스 무상 교통카드를 발급하는 프리패스는 2027년 12월 시행을 추진중이다.

농업인에게는 2027년부터 비료·농약 등 농자재 구입비의 50%를 농가당 최대 30만원까지 지원한다.

70명 규모의 찾아가는 영농 지원단을 운영해 고령·여성농업인 등의 농작업도 돕는다.

농촌인력 통합중개센터는 2028년 1월 운영을 목표로 준비하고 있으며 도시농부와 외국인 계절근로자 등을 통합 중개할 예정이다.

지역 농산물 판로 확대를 위해 83억원을 들여 로컬푸드직매장도 건립한다.

2029년 6월 개장을 목표로 하며 2030년 2호점 개장도 추진한다.

이장섭 시장은 "시민 생활비와 농업인의 생업 부담을 줄이고 골목상권과 농촌에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com