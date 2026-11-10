부산시, '2026 컨택센터 행복충전 워크숍'…소통과 네트워킹 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일 컨택센터 상담원 500여 명 대상 워크숍을 개최한다
- 지역 30여 개 센터 직원들이 업무 스트레스 완화와 현장 경험을 공유한다
- 우수 직원 18명 표창과 인공지능 활용 강연, 네트워킹이 진행된다
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업무 환경 변화 대응 역량 향상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 컨택센터 상담원들이 한자리에 모여 업무 스트레스를 완화하고 현장 경험을 공유하는 자리가 마련된다.
부산시는 10일 부산항국제전시컨벤션센터 컨퍼런스홀에서 '2026년 컨택센터 행복충전 워크숍'이 개최된다고 밝혔다.
행사에는 부산시 경제정책실장과 부산시 컨택센터협의회 회장, 지역 30여 개 컨택센터 직원 500여 명이 참석한다.
워크숍은 우수 직원 표창과 초청 강연, 참석자 간 네트워킹으로 진행된다. 상담 업무에서 성과를 낸 직원 18명에게는 시장 표창과 컨택센터협의회장상이 수여된다. 시장 표창 대상은 6명, 협의회장상 수상자는 12명이다.
초청 강연은 조용민 언바운드랩데브 대표가 맡는다. 조 대표는 '인공지능 시대의 톱 탤런트로 일하는 방법'을 주제로 인공지능 활용법과 업무 혁신, 문제 해결 역량, 성과를 만드는 업무 방식 등을 설명한다.
시는 이번 행사를 통해 상담 업무에 따른 직무 부담을 덜고 변화하는 업무 환경에 대응할 수 있는 역량을 높인다는 계획이다.
부산시 컨택센터협의회는 지역 컨택센터 산업 발전과 고용 확대를 위해 2006년 설립됐다. 전문인력 양성과 교육·힐링 프로그램 운영, 취업 연계, 업계 네트워크 구축 등의 사업을 추진하고 있다.
ndh4000@newspim.com