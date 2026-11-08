김은지, 스미레 꺾고 난설헌배 전국 여자바둑대회 5연패

AI 핵심 요약beta
- 김은지 9단이 8일 나카무라 스미레 6단을 꺾고 난설헌배 5연패를 달성했다.
- 김은지는 결승 최종 3국에서 282수 만에 백 불계승하며 종합 2승1패를 기록했다.
- 김은지는 2022년부터 5년 연속 우승하며 대회 통산 24승2패를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자바둑 랭킹 1위 김은지 9단이 나카무라 스미레 6단을 꺾고 난설헌배 5연패를 달성했다.
김은지는 8일 강원 강릉 오죽한옥마을에서 열린 제6회 난설헌배 전국 여자바둑대회 결승 3번기 최종 3국에서 스미레에게 282수 만에 백 불계승을 거뒀다.
전날(7일) 결승 1국에서 역전승을 거둔 김은지는 이날 오전 열린 2국에서 1집 반 차이로 패했지만, 오후 3국에서 승리하며 종합 전적 2승 1패로 우승컵을 들어 올렸다.
이로써 김은지는 2022년부터 5년 연속 난설헌배 정상에 올랐다. 대회 예선을 포함한 통산 성적도 26전 24승 2패로 늘렸다.
지난 Sh수협은행 여자바둑 최강전 결승에서도 스미레와 맞붙었던 김은지는 이번에도 치열한 승부 끝에 정상에 올랐다. 스미레는 결승 2국에서 김은지를 꺾으며 상대 전적 11전 전패 끝에 첫 승리를 거뒀지만, 마지막 3국에서 패해 준우승에 머물렀다.
김은지는 우승 후 "5연패라는 특별한 기록을 세우며 우승하게 돼 기쁘다"라며 "지난 Sh수협은행배에 이어 이번에도 스미레와 힘든 승부를 펼쳤다. 오늘 오전 2국에서 패한 뒤에는 멘털 관리를 잘해야겠다고 생각했다"라고 밝혔다.
이어 "올해도 중요한 대회가 많이 남아 있는 만큼 평소처럼 컨디션을 관리하고 열심히 준비해 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 덧붙였다.
난설헌배 우승 상금은 4500만원, 준우승 상금은 1500만원이다. 제한 시간은 각자 20분에 매 수 20초가 추가되는 피셔 방식으로 진행됐다.
wcn05002@newspim.com