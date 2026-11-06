美 중간선거 후 AI 규제 우려·증시 급락…정부, 통상·금융시장 대응 점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 6일 미국 중간선거 이후 대외경제 영향과 대응 방향을 점검했다
- 정부는 미국의 산업·공급망 강화 기조와 통상정책 변화를 선제적으로 살피기로 했다
- 미국 증시 급락에 대응해 금융시장 점검과 한미 협력 강화를 추진하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한미 무역합의 이행·기업 투자 지원
조선·에너지 분야 협력 기회 발굴
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 산업 규제 강화 우려로 미국 증시가 급락하면서 정부가 국내 금융시장으로의 파급 가능성과 산업·통상정책 변화를 점검했다. 기존 한미 무역합의를 안정적으로 이행하고 미국 행정부·의회·주정부와 소통을 강화해 국내 기업의 수출·투자 여건을 뒷받침할 계획이다.
정부는 6일 정부서울청사에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 '제276차 대외경제장관회의'를 열고 미국 중간선거 이후 대외경제 영향과 대응 방향, 국제금융시장 동향을 논의했다고 밝혔다.
회의에서는 지난 3일 실시한 미국 중간선거 이후 정책 변화가 우리 경제에 미칠 영향을 살폈다. 정부는 미국의 자국 산업·공급망 강화 등 핵심 정책 기조는 유지할 것으로 전망했다. 다만 의회 구성 변화에 따른 주요 정책 추진 여건과 산업·통상정책 변화는 선제적으로 점검하기로 했다.
금융시장 변동성에도 대응한다. 이 부총리는 "AI 산업 규제 강화 우려로 전날 미국 증시가 급락했다"며 "글로벌 증시로 영향이 확산할 가능성을 배제할 수 없다"고 평가했다.
다만 전문가들은 AI 투자가 지속할 것으로 전망한다고 설명했다. 우리 경제의 기초체력에 비해 국내 증시가 지나치게 반응하지 않도록 글로벌 금융시장 상황을 면밀히 관찰하고 관계기관이 필요한 조치를 선제적으로 마련해 적기에 시행해야 한다는 입장도 밝혔다.
수출 호조를 뒷받침한 AI 투자 흐름과 반도체 수요 변화도 주요 점검 대상으로 꼽았다. 최근 수출 증가가 글로벌 AI 투자 확대와 반도체 수요 증가에 힘입은 만큼 주요국의 산업·통상정책 변화가 우리 경제에 미치는 영향을 살펴야 한다는 판단이다.
정부는 관계부처 협력을 바탕으로 기존 한미 무역합의를 안정적으로 이행할 방침이다. 미국 행정부뿐 아니라 의회·주정부와의 소통도 강화해 우리 기업의 수출과 투자를 지원한다. 조선·에너지 등 전략산업에서는 경제협력 기회를 발굴할 계획이다.
이 부총리는 "최근 수출과 경상수지 등 대외부문에서 사상 최대 수준의 성과를 거두고 있다"고 평가하면서도, 이를 지속 가능한 성장으로 연결하려면 변화와 도전에 미리 대비해야 한다고 강조했다. 대외환경 변화에 선제적으로 대응해 안정적인 성장 기반을 강화하겠다는 방침이다.
rang@newspim.com