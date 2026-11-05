삼척시, 삼척사랑카드 인센티브 최대 25% 제공

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 5일 삼척사랑카드 인센티브를 20%로 상향했다
- 11월 15일까지 추가 5%를 제공해 최대 25% 혜택을 준다
- 개인별 월 70만원 한도로 최대 14만원 캐시백을 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 연말을 맞아 소상공인 매출을 지원하기 위해 삼척사랑카드 인센티브를 한시적으로 상향 운영하기로 했다.
5일 시에 따르면 11월부터 12월까지 기존 15%였던 인센티브를 20%로 확대해 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 경제에 활력을 불어넣을 예정이다.
특히 정부가 주관하는 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'에 연계해 11월 15일까지는 5%의 추가 인센티브를 제공, 행사 기간 중 최대 25%의 혜택을 누릴 수 있게 된다.
삼척사랑카드는 개인당 월 이용 한도가 70만원이며 최대 14만원의 캐시백을 받을 수 있다. 추가 인센티브는 별도의 지급 한도 없이 제공되며 캐시백 형태로 지급된다.
시는 이번 인센티브 상향이 연말 소비를 지역 내로 유도하고 소상공인의 매출 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.
삼척시 김남윤 경제과장은 "이번 조치를 통해 소비 증진과 소상공인 매출 증가에 실질적인 도움이 되기를 바라며 시민들이 삼척사랑카드를 활용해 지역 상권에 활력을 더해주길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com