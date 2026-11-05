한전·서부발전·국가철도공단, 온실가스 감축 맞손…연 60톤 처리시설 구축

AI 핵심 요약beta
- 한전·서부발전·철도공단은 5일 온실가스 감축 협약을 체결했다
- 3개 기관은 전력설비 폐육불화황 회수·분해에 협력한다
- 감축 실적의 탄소배출권 인정과 사업화를 공동 추진한다
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온실가스 감축 실적 배출권 연계
연간 최대 60톤 처리시설 구축
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력공사와 한국서부발전, 국가철도공단이 전력설비에서 발생하는 온실가스를 줄이고 감축 실적을 탄소배출권으로 활용하기 위해 손을 잡았다.
한전은 5일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '빅스포(BIXPO) 2026' 행사에서 서부발전, 국가철도공단과 '온실가스 감축사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 전력설비에서 발생하는 육불화황(SF6)을 회수하고 분해해 온실가스를 감축하기 위해 마련됐다. 육불화황은 전력설비의 절연가스로 사용되며 이산화탄소보다 약 2만3900배 높은 온실효과를 일으키는 가스다.
한전은 지난 2020년 육불화황 분해기술을 자체 개발했다. 이어 2025년 서부발전과 공동으로 국가철도공단 부지에 연간 최대 60톤(t)의 폐가스를 처리할 수 있는 분해센터를 구축했다.
이후 국가철도공단에서 발생한 폐육불화황의 분해 실증을 성공적으로 완료하며 사업화 기반을 마련했다. 이번 협약에 따라 3개 기관은 폐가스의 안정적인 회수와 분해를 위한 협력체계를 구축할 계획이다.
아울러 사업 타당성 조사와 온실가스 감축계획 수립을 공동 추진하고, 감축 실적을 탄소배출권으로 인정받기 위한 관계기관 협의에도 나설 방침이다.
한전 관계자는 "이번 협약은 한전이 개발한 SF6 분해기술을 실질적인 온실가스 감축 사업으로 연결하는 중요한 출발점"이라며 "앞으로 각 기관과 긴밀히 협력해 사업을 성공적으로 추진하고 공공부문의 탄소중립과 친환경 기술사업화 확대에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com