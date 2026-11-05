가스공사·한전KDN, AI·디지털 혁신 맞손…에너지 산업 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사는 5일 한전KDN과 AX·DX·ESG 협약을 체결했다
- 양 기관은 AI 활용과 데이터 표준화 등 디지털 협력을 강화했다
- 탄소저감·안전관리 과제를 발굴하고 실무협의체를 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
탄소저감·에너지 관리·작업현장 안전관리 공동 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사와 한전KDN이 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 업무 효율성을 높이고 에너지 산업의 디지털 전환을 확대하기 위해 손을 잡았다.
가스공사는 5일 대구 본사에서 한전KDN과 '인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 및 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 에너지 산업의 디지털 혁신을 촉진하고 탄소저감과 안전관리 등 지속가능경영 분야의 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 AI 활용과 운영 자문, 데이터 표준화, 시스템 구축 등 디지털 전환 기술과 경험을 공유할 계획이다.
특히 한전KDN의 전력 정보통신기술(ICT) 전문성과 클라우드 운영 역량을 활용해 가스공사의 업무 효율성과 시스템 안정성을 높일 방침이다.
아울러 양 기관은 탄소저감과 에너지 관리 분야에서도 협력 확대에 나설 방침이다. AI와 디지털 기술을 활용한 작업현장 안전관리 과제를 공동 발굴하고 지속가능경영 기반을 강화할 계획이다.
이를 위해 분야별 실무협의체를 구성하고 구체적인 협력 과제를 지속적으로 발굴할 예정이다.
홍의락 가스공사 사장은 "'가스는 곧 전기'라는 말처럼 가스와 전력은 서로 긴밀하게 연결된 에너지 산업의 핵심 분야"라며 "양 기관의 전문성과 기술력을 결합해 지속가능한 에너지 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com