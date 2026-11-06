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李대통령 잇단 정비사업 부정 언급…국토부·서울시 정책 공조 차질 빚나

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  • 이재명 대통령은 4일 장위9구역서 공공재개발 필요성을 강조했다
  • 이 대통령은 민간 정비사업의 부정부패와 사업 지연 문제를 지적했다
  • 정부 지원이 공공정비사업 중심으로 바뀔 수 있다는 우려가 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 대통령 "공공재개발 부정부패 없는데 민간 정비사업 부정부패 많아" 언급
정부 재건축·재개발 지원, 공공 사업 중심 기조 마련될 듯…서울시 공조 '흔들'

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부가 추진해 온 민간 재건축·재개발 정비사업 활성화 방안에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 나온다.

주택 공급 확대를 강조해 온 이재명 대통령이 민간 정비사업에 대한 부정적인 입장을 거듭 드러내고 있어서다. 이 대통령은 최근 서울 재개발 현장을 직접 찾아 민간 정비사업의 문제점을 지적하고 공공정비사업의 필요성을 강조했다.

이를 두고 정부가 사실상 민간 정비사업에 부정적인 기조를 보이는 것 아니냐는 해석이 나온다. 이에 따라 국토교통부가 검토해 온 민간 정비사업의 용적률 법적 상한 인센티브 부여 방안도 추진 동력을 잃을 수 있다는 관측이 제기된다. 제도 개선 논의가 상당 부분 진전된 것으로 보였던 만큼 정책 방향이 바뀔지 주목된다.

◆ 공공 재개발 현장 찾은 이 대통령 "민간 정비사업은 부정부패 많아…공공 재개발 빠른 속도 낼 것" 

6일 부동산시장 전문가들에 따르면 정부가 주택 공급 확대를 위해 민간 정비사업에 대한 인센티브 지원을 검토하고 있지만, 이 대통령의 잇단 민간 정비사업 비판 발언으로 정책 지원의 무게중심이 공공정비사업으로 옮겨갈 가능성이 거론되고 있다.

이재명 대통령은 지난 4일 서울 성북구 장위재정비촉진지구(옛 뉴타운) 내 장위9구역 공공재개발 현장을 찾아 공공재개발의 장점을 강조하는 한편 민간재개발의 문제점을 지적했다. 이 자리에서 이 대통령은 "공공이 (재개발을) 하면 속도도 빨라지고 부정부패 소지도 줄어드는데 여전히 민간 주도로 하려는 움직임이 많은데 이게 다 부정부패 때문"이라고 강조했다.

[AI 일러스트 = 이동훈 선임기자]

이 대통령이 방문한 장위9구역은 2006년 서울시 2차 뉴타운으로 지정된 재정비촉진지구다. 하지만 박원순 전 시장의 이른바 '뉴타운 출구전략'에 따라 2017년 재정비촉진지구에서 해제됐으며 이후 문재인 정부가 추진한 공공재개발 사업으로 전환하며 회생했다. 이처럼 장위9구역은 현 여당 서울시정시절 지정 해제됐다가 문재인 정부시절 공공재개발로 탈바꿈했다는 상징성이 있는 곳으로 꼽힌다. 이에 따라 이례적인 대통령의 재개발 현장 방문은 정부의 정비사업 방향성을 암시하는 자리라는 분석도 나온다. 

이 대통령은 장위9구역에 대한 성북구청의 사업 설명을 받는 자리에서 인접한 민간 정비사업구역인 장위10구역과 비교하며 공공재개발의 장점을 강조하고 반대로 민간 정비사업의 부정부패를 언급했다. 장위10구역은 법원의 명도소송에 패소했음에도 이주를 거부하고 거액의 보상금을 요구했던 사랑제일교회가 있었던 곳이다. 사랑제일교회는 공권력의 강제철거 집행을 실력으로 거부하기도 했다. 결국 장위10구역 조합은 성북구에 요청해 사랑제일교회를 제척하고 재개발사업을 진행하고 있는 상황이다. 

이에 대해 이 대통령은 사랑제일교회 측의 강제 집행 실력저지를 언급하며 "법을 어겨도 버티면 된다는 그런 건 세상에 없다"고 지적했다. 이승로 성북구청장을 향해 "앞으로는 철저하게 집행해야 한다"며 "법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 게 어딨느냐"고 당부했다.

아울러 이 대통령은 공공 재개발의 장점을 중점 거론했다. 그는 "재정비 사업을 하려면 너무 오래 걸린다"며 "10년은 기본이고 20년, 30년씩 걸리기도 하는데 속도를 빨리 내야 한다"고 말하며 공공 재개발 속도전을 강조했다. 이를 위해 국회에 계류된 정비사업 인센티브 부여를 담은 법안의 조속한 처리를 당부하기도 했다. 

이처럼 이 대통령이 민간 정비사업에 대한 부정적인 입장을 정한 것은 이번이 처음이 아니다. 취임 직후부터 이 대통령은 잇따라 민간 정비사업에 대한 입장을 밝혔다. 그는 민간 재개발·재건축은 '부동산 경기에 따라 사업이 편향적으로 움직인다'라고 했으며 '민간 정비사업은 주택 순증효과가 없다' 그리고 '정비사업은 결국 비싼 주택만 들어서게 된다' 등을 언급한 바 있다. 

이같은 이 대통령의 현장 담화에 대해 오세훈 서울시장도 즉각 반응했다. 그는 이 대통령 발언 직후 자신의 SNS에 "최근 3년간 서울 주택공급의 약 90%를 담당한 것은 다름 아닌 민간사업"이라며 "민간개발의 역할과 중요성을 외면하는 것은 곧 주택공급의 핵심을 외면하는 것과 다름없다"고 반박했다. 특히 오 시장은 "바로 오늘 대통령께서 방문하신 장위뉴타운은 박원순 시장 시절 주민 절반에 미치지 못하는 동의를 근거로 정비구역 직권해제를 강행하거나 무리한 행정절차 진행에 대해 주민들이 무효소송까지 제기했던 곳"이라고 덧붙였다. 

◆ 정부 정비사업 지원 방향 공공 재개발·재건축 중심될 것…민간 정비 지원 줄어들까 시장 우려

이 대통령의 잇단 발언이 국토부와 서울시가 이견을 좁혀가던 민간 정비사업 지원 정책에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

한 시장 전문가는 "대통령이 정비사업 현장을 직접 방문하는 것은 이례적인 만큼 현장에서 언급한 내용에 주목할 필요가 있다"며 "서울시가 '정비사업 10대 개선 과제'를 국토부에 요구하는 등 민간 정비사업 활성화에 힘을 싣고 있는 반면, 이 대통령은 민간 정비사업에 부정적인 입장을 잇따라 밝히고 공공재개발의 우월성을 강조했다"고 말했다. 이어 "이 같은 발언이 이어진다면 정부의 정책 기조가 민간 정비사업 지원보다는 공공정비사업 중심으로 바뀔 가능성도 있다"고 덧붙였다.

국토부는 서울시가 요구한 10대 개선 과제 가운데 8개를 수용했으며, 조합원 지위 양도 제한 완화와 용적률 법적 상한 적용 등 2개 과제는 아직 수용하지 않았다. 다만 용적률 법적 상한의 1.2배까지 인센티브를 부여하는 방안을 도시정비법 개정안에 반영하는 방안을 검토하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

그러나 법 개정 시점은 여전히 불투명하다. 국토부는 "법률 개정 방향에 대한 서울시의 의견이 필요하다"며 신중한 입장을 보이고 있다. 이에 서울시는 "신속한 법 개정이 필요하다"고 맞서고 있어 양측의 협의가 장기화할 가능성도 제기된다.

이번 이 대통령의 장위9구역 방문과 발언에 따라 정부의 민간정비사업 정책에 대한 방침이 확고해졌다는 진단도 나온다. 한 시장 전문가는 "이명박 전 서울시장의 뉴타운 지정 이후 민간 정비사업은 현 야권의 중점 개발기법이 됐으며 현 여권은 박원순 전 시장의 도시재생사업을 채택했지만 별 효과를 얻지 못하자 문재인 정부 들어 공공 정비사업을 중점 개발사업기법으로 선택한 것으로 볼 수 있을 것"이라며 "이는 반대로 윤석열 정부시절 공공재개발·재건축을 지양한데이어 도심공공복합사업 공모를 중단하고 민간복합사업을 신설한 것에서도 알 수 있다"고 말했다. 

또 다른 시장 전문가는 "이 대통령이 말한 정비사업 지원을 위한 법률 개정도 공공 정비사업을 겨냥한 것으로 보인다"며 "다만 공공 정비사업과 민간 정비사업은 이주비 대출 완화에서 볼 수 있듯 결국 정비사업이란 큰 틀로 묶이는 만큼 민간 정비사업에 대한 지원도 뒤따를 것으로 볼 수 있을 것"이라고 말했다. 

더욱이 이 대통령의 발언 가운데 '부정부패 때문에 (공공 대신) 민간 정비사업을 하려고 한다'는 발언에 대한 지적도 나온다. 즉 민간 정비사업은 부정부패와 직접적인 연관이 있다는 판단을 정부가 내리고 있는 셈이라는 분석이 나오고 있다. 

국토부 관계자는 "공공 정비사업과 민간 정비사업은 양대축으로 함께 진행될 수밖에 없다"며 "이 대통령의 이같은 발언은 공공 정비사업에 좀더 초점을 맞출 필요가 있다는 것이란 의미로 민간 정비사업을 지양하겠다는 뜻이 아니다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29
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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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