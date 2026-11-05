미래에셋그룹, AI·디지털 중심 조직개편 단행

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋그룹은 5일 AI·디지털 중심 조직개편과 임원인사를 단행했다
- 승진 임원 20%를 AX·디지털·정보보호 전문가로 구성했다
- 40대와 여성 리더를 확대하고 WM·연금영업 조직도 강화했다
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디지털엑스 대표에 노용우…40대 비중 64%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋그룹이 인공지능(AI)과 디지털 기술 중심의 조직개편 및 임원 인사를 단행했다. 기술 리더십과 금융보안 역량을 강화하고 40대 및 여성 리더 발탁을 확대하는 데 초점을 맞췄다.
미래에셋그룹은 5일 '미래에셋 3.0' 전략 실행을 위한 조직개편과 임원 인사를 실시했다고 밝혔다. 미래에셋 3.0은 'AI everywhere, AI every time, Agentic AM·WM'을 핵심 전략으로, AI와 디지털 기술을 자산운용·자산관리 등 사업 전반에 적용하는 구상이다.
이번 인사에서는 전체 승진 임원의 20%를 AI 전환(AX)·디지털·정보보호 전문가로 구성했다. 그룹 차원의 AX 추진 체계를 정비하고 금융보안 위협에 대응하기 위해 정보보호 조직도 격상했다.
디지털 자산 사업을 담당하는 디지털엑스(Digital X) 대표이사에는 노용우 부사장을 내정했다. 노 부사장은 금융정보분석원(FIU)의 대표이사 변경신고 수리와 주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이다.
에너지인프라자산운용 대표이사에는 우신제 미래에셋자산운용 상무를 선임했다. 우 신임 대표는 재생에너지 발전사업과 전력망, 에너지저장장치(ESS), AI 데이터센터용 전력 인프라 등으로 투자 영역을 확대할 계획이다.
젊은 임원과 여성 리더 발탁도 늘렸다. 국내외 전체 승진 임원 가운데 40대가 64%, 여성은 17%를 차지했다.
고객 접점의 영업 조직도 강화했다. 전체 승진자의 30%를 자산관리(WM)와 연금영업 현장 리더로 구성했으며, 고객 서비스와 영업 지원 체계도 개선할 방침이다.
미래에셋그룹은 이번 조직개편을 바탕으로 전통금융과 디지털 자산을 연계하고, 글로벌 투자 플랫폼의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.
dconnect@newspim.com