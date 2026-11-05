충남교육감 선거 개입 혐의…현직 공무원 등 3명 송치

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 지난 6·3 지방선거 당시 충남교육감 선거에 개입한 혐의를 받는 현직 교육공무원 등 3명이 공소청에 넘겨졌다.
충남경찰청은 공직선거법 위반 혐의로 현직 교육공무원 등 3명을 불구속 송치했다고 5일 밝혔다.
이들은 선거를 앞두고 특정 후보를 홍보하거나 경쟁 후보를 비판하는 내용의 게시글을 공유하며 선거에 개입한 혐의를 받고 있다.
이번 수사는 선거 당시 전국교직원노동조합(전교조) 충남지부 관계자 등이 특정 후보를 조직적으로 지원했다는 의혹이 제기되면서 시작됐다.
당시 일부 교육감 후보 측은 전교조 충남지부 관계자 등의 선거 개입 의혹을 제기하며 고발장을 제출했다.
선거 당시 전교조 충남지부가 조합원들에게 보낸 투표 독려 문자에 특정 후보의 선거 구호와 동일한 표현이 사용됐다는 지적도 제기되며 선거 개입 논란이 일었다.
고발장을 접수한 경찰은 지난 7월 전교조 충남지부 사무실 등을 압수수색하고 관련 수사를 진행한 바 있다.
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