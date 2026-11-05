무안 YD페스티벌, 20~22일 남악 물들인다

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 5일 제6회 YD페스티벌 개최 계획을 밝혔다
- 축제는 20일부터 22일까지 남악중앙공원 일원에서 열린다
- 22일에는 전국 대학생 참여 대학가요제를 처음 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 청년들의 끼와 열정을 한자리에 모으는 제6회 무안 YD페스티벌을 열고 전국 대학가요제를 처음 선보인다.
무안군은 오는 20일부터 22일까지 사흘간 삼향읍 남악중앙공원과 김대중광장 일원에서 제6회 무안 YD페스티벌을 개최한다고 5일 밝혔다.
올해 축제는 'PLAY YD! 지금이 우리의 무대야!'를 주제로 청년과 대학생의 참여를 확대하고 전 세대가 함께 즐기는 공연·경연·체험 행사로 꾸민다.
첫날인 20일에는 지난해 댄스경연대회 우승팀의 식전 공연과 개막식에 이어 헤이즈와 정동하, 정재욱이 출연하는 축하콘서트가 열린다.
21일에는 청년과 대학생, 주민 등 1000여 명이 참여하는 거리 퍼레이드와 전국 댄스경연대회가 펼쳐진다. 우원재와 기리보이의 힙합 공연에 이어 배드키즈의 EDM 파티도 관객을 만난다.
마지막 날인 22일에는 올해 처음 개최하는 전국 대학가요제가 축제의 대미를 장식한다. 전국 대학생들의 음악 경연에 이어 10CM와 거니(g0nny), 엔분의일의 초청 공연이 진행된다.
청년 참여 공간도 지난해 11개에서 올해 21개로 늘렸다. 동서대와 한국영상대, 목포대, 초당대 등 전국 대학과 청년단체가 참여해 전공 연계 체험 프로그램을 운영한다. 초당대는 항공 시뮬레이터와 향수 만들기 등을 선보이고 목포가톨릭대는 VR 기반 중독 예방 교육을 진행한다.
청년 만남의 날을 비롯해 3×3 길거리 농구대회와 YD 드림패스, Y2K 청년존, AI 퍼스널컬러 진단 등 참여형 프로그램도 마련한다.
남악복합주민센터에서는 코미디언 김경아·김미려·조승희의 개그토크쇼가 열리며 수험생을 위한 초대형 인간 인형뽑기 체험 '드림 캐쳐'도 운영한다. 무안 농특산물 판매장과 남악상가 공동홍보관도 축제장에 들어선다.
김산 무안군수는 "지역 안팎의 청년들이 기획과 운영에 직접 참여해 함께 만드는 축제"라며 "청년들이 꿈과 열정을 나누고 소통하는 자리에 많은 분이 찾아와 즐기길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com