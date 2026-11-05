LX하우시스, 서울건축박람회 참가...고단열 '뷰프레임 창호' 전시

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 5일 서울건축박람회에 참가해 제품 전시를 시작했다
- 뷰프레임 창호가 베젤리스 디자인과 고단열 성능으로 관심을 끌었다
- 에디톤 바닥재와 디아망 벽지 등도 함께 선보이며 상담을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 오는 8일까지 서울 강남구 학여울역 세텍(SETEC)에서 열리는 '2026 서울건축박람회'에 참가한다고 5일 밝혔다.
이번 전시회에서 LX하우시스는 LX Z:IN(LX지인) 창호·중문·벽장재·키친 등 인기 제품과 상담부스로 전시관을 구성했다.
특히 전시관에선 개방감을 극대화한 베젤리스 프레임 디자인으로 인기를 끌고 있는 '뷰프레임' 창호에 관심이 쏠리고 있다. '뷰프레임' 창호는 창틀·창짝 내부를 여러 개의 공간(챔버)로 나눈 다중챔버 설계로 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능을 확보한 점으로도 큰 관심을 받고 있다.
또한, 세련된 대리석 룩(Look) 연출이 가능한 '에디톤 바닥재∙벽장재', 두툼한 표면 질감과 세련된 디자인으로 프리미엄 벽지 시장의 판도를 바꾼 '디아망 벽지', 스크래치와 오염에 강한 뛰어난 내구성으로 반려동물 가정에서 인기를 끌고 있는 '디아망 포티스 벽지' 등도 관심이다.
LX하우시스 관계자는 "노후 창호 교체를 고민하고 있다면, 이번 서울건축박람회 기간 동안 제공되는 합리적인 혜택과 함께 3년 만에 재개된 그린리모델링 이자지원사업을 활용하면 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com