케이뱅크, '행복주택 모아보기' 서비스 출시…임대주택 공고·대출 연계

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 5일 공공임대주택 정보·대출 연계 서비스를 출시했다
- 플다와 제휴해 맞춤형 공공임대 모집공고와 주거비를 제공했다
- 보증금·월세·대출이자를 계산하고 관련 상품을 비교하도록 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 공공임대주택 정보와 주거 마련에 필요한 대출 상품을 함께 확인할 수 있는 서비스를 출시했다고 5일 밝혔다.
케이뱅크는 프롭테크 스타트업 플다와 제휴를 맺고 '행복주택 모아보기' 서비스를 선보였다. 플다가 운영하는 주거 정보 플랫폼 '집지켜'를 케이뱅크 앱에 연동해 전국 공공임대주택 모집 공고부터 예상 주거비까지 한눈에 파악하도록 구현했다.
케이뱅크 앱 내에서 거주 희망 지역과 주거 형태에 따른 맞춤형 공고를 바로 조회할 수 있다. 모집 일정, 신청 자격, 평면도, 내부 사진 등 세부 정보가 통합 제공돼 별도 앱을 설치하거나 타 웹사이트를 둘러보는 번거로움을 줄였다.
주거비 계산 및 대출 상품 연계 기능도 함께 갖췄다. 보증금과 월 임대료 간 전환 금액은 물론 대출 이용 시 예상되는 이자까지 산출해 실제 주거 부담을 미리 파악할 수 있으며, 서비스 화면에서 케이뱅크 대출 상품도 한 번에 비교 및 연결할 수 있다.
이번 서비스는 주거 정보 접근성을 개선하고 금융 편의성을 높이기 위해 기획됐다. 케이뱅크는 스타트업의 서비스를 자사 고객 기반과 연결하는 방식의 협력을 확대한다는 방침이다.
케이뱅크 관계자는 "행복주택 정보 조회부터 자금 마련을 위한 금융 상품 확인까지 한 번에 가능하도록 구성했다"며 "주거 준비 과정에서 실질적인 편의를 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com