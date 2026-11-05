롯데호텔앤리조트, 'AX/DX 서비스 어워드' 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 롯데호텔앤리조트가 4일 AI·디지털 혁신 성과로 2년 연속 수상했다
- 호텔·리조트 채널과 멤버십을 통합하고 고객 맞춤 혜택을 강화했다
- RPA로 연간 4만5220시간을 자동화하고 AI 서비스 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 =롯데호텔앤리조트가 AI와 디지털 기술을 활용한 고객 서비스 혁신과 운영 효율화 성과로 '2026 AX/DX 서비스 어워드'를 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.
호텔과 리조트의 온라인 채널과 멤버십을 통합했다. 공식 홈페이지와 모바일 앱을 개편해 하나의 계정으로 호텔과 리조트 예약·이용 내역을 함께 관리하고, 레스토랑에서도 리워즈 포인트를 적립·사용할 수 있게 했다. 고객데이터플랫폼(CDP)으로 예약·투숙 이력과 식음업장 이용 정보를 분석해 취향에 맞는 상품과 혜택을 제공한다.
운영 효율화에서는 로봇 프로세스 자동화(RPA) 과제 100여 개를 실제 업무에 적용해 연간 4만5220시간의 반복 업무를 자동화했고, 임직원 AI 활용 교육도 실시했다.
향후 AI 챗봇의 서비스 범위를 객실·다이닝·부대시설 안내까지 넓히고 예약 기능과 연계한 통합 고객지원 서비스로 발전시킬 계획이다. 호텔 운영 시스템 표준화와 클라우드 기반 전환으로 글로벌 위탁운영 경쟁력도 키운다.
정호석 롯데호텔앤리조트 대표이사는 "축적된 호텔 운영 노하우에 AI와 데이터 기술을 접목해 차별화된 고객 경험을 제공하고 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com