롯데카드, '골프존X디지로카' 출시…골프존파크 30% 캐시백

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드는 5일 골프존과 제휴한 골프 특화 카드를 출시했다
- 골프존파크 결제 시 최대 30%, 골프업종은 5% 캐시백을 제공한다
- G멤버십 회원에게는 출시 기념 캐시백 한도를 추가 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 골프존과 제휴해 골프존파크 30% 캐시백 등 골프 특화 혜택을 제공하는 '골프존X디지로카' 카드를 출시했다고 5일 밝혔다.
이 카드는 전월 이용금액에 따라 골프존파크와 골프업종에서 캐시백 혜택을 제공한다. 골프존 G멤버십 회원은 비회원보다 월 캐시백 한도가 두 배 높다.
G멤버십 회원이 골프존파크에서 결제하면 결제금액의 30%를 캐시백 받을 수 있다. 전월 이용금액이 40만원 이상이면 월 1만5000원, 80만원 이상이면 월 2만5000원까지 제공한다.
골프존파크 외 골프업종에서는 5% 캐시백을 제공한다. 월 한도는 전월 이용금액 40만원 이상이면 1만원, 80만원 이상이면 2만원이다. G멤버십 비회원도 동일한 캐시백 비율을 적용받지만 월 한도는 회원의 절반이다.
연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 2만원이며, 롯데카드 앱과 홈페이지에서 신청할 수 있다.
출시 기념 이벤트도 진행한다. G멤버십 회원에게는 2027년 11월 30일까지 골프존파크 월 캐시백 한도를 최대 1만원 추가 제공한다. 전월 이용금액이 40만원 이상이면 5000원을 추가해 월 2만원까지, 80만원 이상이면 1만원을 추가해 월 3만5000원까지 캐시백 받을 수 있다.
이달 30일까지는 최근 6개월간 실적이 없는 고객을 대상으로 2027년 1월부터 사용할 수 있는 G멤버십 필드 6개월 구독권을 제공한다. 세부 조건은 롯데카드 앱에서 확인할 수 있다.
양사는 이번 제휴를 시작으로 오는 12월 열리는 '2026 골프존 차이나 오픈' 스폰서십을 활용한 연계 마케팅도 추진할 예정이다.
롯데카드 관계자는 "골프존X디지로카를 시작으로 골프 애호가에게 차별화된 혜택을 제공하기 위해 공동 마케팅을 진행할 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com