펄어비스, G-CON서 붉은사막 오픈월드 제작 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 19일 G-CON 2026에서 붉은사막 기술을 공유했다
- 안근태·윤진호 실장이 파이웰 대륙 제작 과정을 소개했다
- 자체 엔진 기반 오픈월드 구현 기술과 창작 방식을 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 국내 게임 개발자 컨퍼런스 'G-CON 2026'에서 '붉은사막'의 오픈월드 제작 기술을 공유한다.
펄어비스는 19일 오후 12시 부산 벡스코 컨벤션홀 3층에서 열리는 지스타 G-CON 2026에서 '붉은사막: 파이웰 대륙 구현 과정과 자체 엔진 기반 대규모 오픈월드 제작 기술'을 주제로 강연한다. 안근태 아트레벨 실장과 윤진호 게임엔진 그래픽스 실장이 연사로 나선다.
두 연사는 파이웰 대륙의 세계를 구현한 개발 과정과 자체 엔진을 활용한 오픈월드 제작 기술을 소개한다. 게임 세계의 구성 방식과 플레이어가 탐험하고 몰입할 수 있는 공간을 만들기 위한 기술적·창작적 접근 방식도 다룬다.
펄어비스는 해외 주요 게임 개발자 컨퍼런스에서도 붉은사막 개발 경험을 공유했다. 7월 일본 요코하마에서 열린 'CEDEC 2026'과 8월 독일 쾰른에서 개최된 '게임스컴 데브 2026'에서 강연을 진행했다.
origin@newspim.com