레이저옵텍, 주력 레이저 3종 브라질 인허가 완료

AI 핵심 요약beta
- 레이저옵텍은 5일 브라질서 레이저기기 3종 인허가를 완료했다
- 현지 기업 엔테라와 독점 계약하고 전문 인력도 확보했다
- 브라질을 거점으로 중남미 시장 진출 확대에 나설 계획이다
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브라질 현지 기업 엔테라와 독점 파트너십 계약 체결
임상·서비스·관리 전문 인력 확보…현지 직접 지원 체계 구축
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피부 미용 및 질환 치료용 레이저기기 전문기업 레이저옵텍이 브라질에서 주력 레이저기기 3종의 인허가를 완료하고 현지 유통망 확대에 나선다. 현지 기업과 독점 파트너십을 체결하고 전문 인력을 확보해 중남미 시장 진출을 확대한다는 계획이다.
5일 레이저옵텍은 브라질 국가위생감시국(ANVISA)으로부터 헬리오스III(HELIOS III), 헬리오스785피코(HELIOS IV 785 PICO), 피콜로 프리미엄(PicoLO PREMIUM) 등 레이저기기 3종에 대한 인허가를 완료했다고 밝혔다.
회사에 따르면 브라질은 의료기기 제품별로 개별 등록 절차를 거쳐야 하는 시장이다. 레이저옵텍은 이번 인허가를 통해 주력 제품 3종을 현지에 공급할 수 있게 됐다.
회사는 최근 브라질 현지 기업 엔테라(ENTERA)와 독점 파트너십 계약도 체결했다. 엔테라는 브라질 전역에 피부과와 성형외과를 대상으로 한 영업망과 전문 영업 인력을 보유하고 있다.
이와 함께 레이저옵텍은 임상·서비스·관리 분야의 현지 전문 인력 채용을 완료했다. 기존 대리점 중심의 수출 방식에 더해 본사가 현지 임상 교육과 제품 서비스, 운영 관리를 직접 지원하는 체계를 구축할 계획이다. 해당 조직은 향후 브라질을 비롯한 중남미 지역의 지원 거점으로 활용할 예정이다.
브라질은 중남미 주요 미용의료 시장 중 하나다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 브라질 미용의료 시장은 2026년 89억달러에서 2033년 167억달러 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률은 9.4%로 예상된다.
에너지 기반 미용 의료기기 시장도 성장세가 예상된다. 시장조사기관 모도르인텔리전스는 브라질 에너지 기반 미용 의료기기 시장이 2031년까지 연평균 13.4% 성장할 것으로 전망했다. 이는 전체 미용 의료기기 시장의 예상 성장률인 10.1%를 웃도는 수준이다.
레이저옵텍은 이번 인허가와 현지 유통망 확보를 바탕으로 브라질 내 제품 공급을 확대하고, 이를 중남미 시장 진출의 기반으로 활용할 방침이다.
이창진 레이저옵텍 대표는 "주력 제품의 인허가와 유통 채널, 현지 지원 인력이 동시에 갖춰지면서 브라질 시장에서 실질적인 영업을 본격화할 수 있는 여건이 마련됐다"며 "현지화된 영업 및 고객 지원 체계를 기반으로 중남미를 북미에 이은 두 번째 성장축으로 육성하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com