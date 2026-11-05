웹젠, 지스타2026 출품작 공개...신작·기존 IP 총출동

AI 핵심 요약beta
- 웹젠이 5일 지스타2026 출품작과 전시 내용을 공개했다
- 웹젠은 벡스코에 100부스 규모 전시 공간을 마련했다
- 디겜폭 최초 시연과 뮤 테오스 티저 공개를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 이달 개최되는 '지스타2026' 브랜드 홈페이지를 통해 전체 출품작과 전시 내용을 5일 공개했다.
웹젠은 벡스코 1전시장 입구 전면에 100부스 규모의 전시 부스를 마련한다. 부스는 웹툰 원작 게임 '디펜스 게임의 폭군이 되었다(디겜폭): LAST STAGE'의 웹툰을 구현한 공간과 한국적 공간으로 구성된다.
지휘 전략 RPG '디겜폭: 라스트 스테이지'는 지스타2026에서 최초로 게임 시연을 진행한다. 방문객들은 '디오라마 픽셀아트'로 구현된 게임 아트와 '탐사-방어전-영지 경영'으로 이어지는 전략적 게임플레이를 체험할 수 있다.
뮤(MU) IP 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뮤 테오스'의 티저 영상도 부스 현장에서 공개된다. 기존 뮤 시리즈의 스핀오프 작품으로 게임 세계관 일부를 먼저 선보인다.
개발 중인 신작 테르비스와 'R2 ORIGIN', '메틴2', '샷온라인', '썬(S.U.N) 뉴에디션' 등 기존 IP 기반 게임들도 팬 서비스 차원의 행사와 이벤트를 진행한다. 출품작별 대표 캐릭터들의 코스플레이 행사와 게임 OST 공연 등 다양한 콘텐츠가 준비 중이다.
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