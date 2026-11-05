현대커머셜, HD건설기계와 120개월 할부…월 납입금 최대 50%↓

AI 핵심 요약beta
- 현대커머셜은 5일 HD건설기계와 120개월 초장기 할부를 출시했다
- 이번 프로그램은 건설기계 월 납입금을 기존보다 최대 50% 낮췄다
- 현대 브랜드 굴착기 등 전 차종에 중도상환수수료 면제를 적용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대커머셜은 HD건설기계와 함께 건설기계 구매 고객을 위한 '120개월 초장기 할부' 프로그램을 선보인다고 5일 밝혔다.
이번 프로그램은 건설 경기 침체와 물가 상승으로 건설기계 구입 부담이 커진 고객의 월 납입금을 기존 할부 프로그램 대비 최대 50% 낮춘 것이 특징이다.
할부기간 중 언제든 중도상환수수료 없이 원금을 상환할 수 있는 '내맘대로 할부 방식'을 적용했다. 대상은 HD건설기계가 판매하는 '현대' 브랜드의 굴착기, 도저, 휠 로더 등 전 차종이다.
예를 들어 1억8000만원짜리 굴착기를 구입하면서 1억원을 이번 프로그램으로 이용하면 월 납입금은 122만원이다. 기존 원리금 균등상환 방식의 48개월 할부 상품을 이용할 때 월 납입금 242만원과 비교하면 약 50% 줄어든다.
현대커머셜은 지난 9월 HD현대사이트솔루션 산업차량을 대상으로 120개월 초장기 할부 프로그램을 선보인 데 이어 이번에 HD건설기계의 '현대' 브랜드 건설장비로 적용 대상을 확대했다.
현대커머셜 관계자는 "침체된 건설 경기와 물가 상승의 여파로 건설기계 구입에 대한 부담이 커진 상황에서 고객들의 월 납입금 부담을 덜어드리기 위해 프로그램을 기획했다"며 "앞으로도 HD건설기계와 함께 다양한 금융 프로그램과 서비스를 꾸준히 선보일 예정"이라고 말했다.
상품 관련 자세한 내용은 HD건설기계 '현대' 브랜드 판매법인 영업사원을 통해 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com