넥써쓰, MMORPG '아스텔리아2' 글로벌 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 5일 레포르게임즈와 아스텔리아2 글로벌 서비스를 시작했다
- 아스텔리아2는 6개 클래스와 토벌전·쟁탈전을 지원하는 MMORPG다
- 게임 미션 보상은 게임 토큰 아트라X로 전환해 활용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰는 5일 글로벌 파트너사 레포르게임즈와 함께 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아스텔리아2'의 글로벌 서비스를 시작했다.
'아스텔리아2'는 PC MMORPG '아스텔리아' 지식재산권(IP)을 기반으로 국내 버전과 블록체인 기능이 포함된 글로벌 버전으로 나뉘어 운영된다.
플레이어는 나이트, 버서커, 스칼라, 메이지 등 6개 클래스 중 선택해 캐릭터를 육성하고 토벌전, 쟁탈전 등을 통해 다른 플레이어와 협력하거나 경쟁할 수 있다.
게임은 블록체인 기반의 토크노믹스를 적용했다. 플레이어는 게임 내 미션 수행으로 시즌 랭킹을 올리고 이를 게임 토큰 '아트라X'($AtraX)로 전환해 블록체인 생태계에서 활용할 수 있다.
원스토어와의 연계 프로그램도 진행한다. 플레이어는 원스토어의 참여형 프로모션 '원퀘스트'를 통해 게임 플레이 미션을 수행하고 보상을 얻을 수 있다.
스트리머 플랫폼 '원웨이브'는 글로벌 크리에이터의 게임 가이드와 영상 콘텐츠 공유를 지원한다. 전작 '아스텔리아M'과의 연계 이벤트도 진행되며 기존 게임의 기여도에 따라 보상 아이템과 캐시를 제공한다.
'아스텔리아2'는 원스토어, 구글 플레이, PC를 통해 다운로드할 수 있다. 원스토어는 출시 기념으로 신규 다운로드 또는 아이템 결제 이용자에게 15% 할인 쿠폰을 제공한다.
origin@newspim.com