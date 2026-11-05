李대통령 "SNS에도 사람이 산다…논란 두려워할 일 아냐"



유튜브 '대통령의 Y' 첫 출연…"SNS 소통 더 넓힐 것"

국무회의 생중계 "국정은 국민의 것"…자살 통계 오류엔 "잘못 말해"

전자발찌 "감시 인력·체계 강화"…"'동반자살' 용어 바꿔야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 5일 사회관계망서비스(SNS) 소통을 줄이라는 일각의 지적에 "더 넓힐 생각"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 첫선을 보인 유튜브 대담 '대통령의 와이(Y)'에서 "SNS에도 사람이 산다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 오후 9시 KTV이매진과 이재명TV 유튜브 채널에 처음 공개된 대담 프로그램 '대통령의 Y'에서 대통령으로서 어떤 방식으로 국민과의 소통을 이어갈지 고민을 털어놨다.

이날 방송은 전날 청와대 상춘재에서 녹화한 방송을 처음으로 공개한 것이다. 방송은 문화방송(MBC) 아나운서 출신인 손정은 서울브릿지엔터테인먼트(ENT) 대표가 진행을 맡았다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 손정은 소울 브릿지 엔터테인먼트 대표의 진행으로 유튜브 대담 프로그램인 '대통령의 와이' 첫방영분을 촬영하고 있다. 2026.11.04 [사진=청와대]

◆"대통령이 왜 SNS 하냐는 건 현장에 왜 가냐는 얘기"…직접 소통 당위성에 방점

이 대통령은 SNS가 소통보다 논란을 키운다는 지적에 "일리가 있다"고 인정하면서도 "논란은 가치가 있기 때문에 생기는 것이다. 한쪽 입장만 있으면 논란이라고 하지 않는다"고 했다. 이어 "정책은 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁해야 한다"면서 "논란은 나쁜 게 아니다"라고 강조했다.

이 대통령은 "'대통령이 왜 SNS를 하느냐'는 질문은 '대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나느냐'는 얘기와 똑같이 들린다"며 "SNS에도 사람이 산다. 익명이라 좀 더 자유로울 뿐 그 사람들도 대한민국 국민"이라고 했다.

이 대통령은 하루에도 상황·현황·정책 보고서가 쏟아지지만 보고서에는 없는 아이디어를 SNS에서 얻는다는 이점을 부각했다.

이 대통령은 "SNS에서 중요한 현황을 발견하기도 하고, 보고서보다 훨씬 빨리 파악하기도 한다"고 설명했다.

특정 누리꾼의 글을 인용하는 과정에서 논란이 확산됐던 사례와 관련해서는 "누군가의 글을 인용하는 데는 다 의미가 있다"며 "국민에게 '이런 입장이 있고, 나는 이런 입장'이라는 것을 대비해 보여주는 효과가 있다"고 했다. 그러면서 "(해당 누리꾼은) 공개된 공간에서 나에게 말을 한 것이고, 귓속말이라면 개인 메시지(DM)에 해당할 것"이라며 "공개적으로 했으니 답한 것"이라고 덧붙였다. 일부 언론이나 야당, 반대 지지층이 인용 대상의 과거 글까지 문제 삼는 데 대해서는 "'그 사람의 이력을 다 확인하고 말하라'는 주장은 수용하기 어렵다"고 지적했다.

이 대통령은 몇달 전 한 누리꾼의 글을 인용해 SNS에 글을 올렸다가 A씨의 평소 게시글에 확인할 수 있는 정치적 성향에 동조한다는 논란이 불거졌다. 이에 이 대통령은 "내가 누군가와 대화하는 게 그의 모든 과거 행적에 동의하는 게 아니고, 글을 인용하는 것도 모든 글에 동의해서가 아니다"라고 반박했다.

아울러 이 대통령은 "권한이 클수록 주변에서는 좋은 얘기만 하게 된다. 있는 그대로 얘기해 주는 사람이 오히려 고맙다"며 "'알고리즘에 갇혔다'고 주장하는 사람들이 있는데 갇히지 않는다. 욕도 보고 비난도 본다"고 했다. 비난에 상처받지 않느냐는 질문에는 "굳은살이 많이 박혀 있다. 걱정하지 않아도 된다"고 답했다.

이 대통령은 특히 "언론과 정치, 권력 모두가 나를 공격할 때가 많았는데 국민과 직접 소통하지 않았다면 아마 지금 이 자리에 없을 것"이라며 "언론의 정보 전달 역할도 훌륭하고 반드시 필요하지만 그것만으로는 충분하지 않다. (직접 소통은) 나에게 목숨줄과 같다"고 말했다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 손정은 소울 브릿지 엔터테인먼트 대표의 진행으로 유튜브 대담 프로그램인 '대통령의 와이' 첫방영분을 촬영하고 있다. 2026.11.04 [사진=청와대]

◆"국정은 국민의 것…머슴이 칸막이 치고 숨으면 안 돼"

국무회의 생중계에 대해서는 "국무회의를 공개했다면 (윤석열 정부에서) 계엄이 가능했겠느냐"고 반문하며 답을 내놨다. 이 대통령은 "대통령이 하는 공적인 일은 국민의 일이지 내 개인 사업도, 사생활도 아니다"라며 "국민이 주인이니 어떻게 결정하고 무엇이 문제인지 가급적 주인에게 보여줘야 한다"고 했다. 이어 "머슴이 어떻게 일하는지 주인이 원하면 볼 수 있게 해줘야 한다. 머슴이 칸막이를 치고 숨어서 일하면 안 된다"고 강조했다. 단, "모든 현안을 공개하지는 않는다. 공개 논의할 사안과 비공개로 논의할 사안을 다 분류한다"고 설명했다.

생중계 과정의 실언 논란에 대해서는 "세상 모든 일에는 음지와 양지가 병존한다"며 "오류나 부적절한 부분이 노출될 때도 있지만 아직은 감내할 만한 수준"이라고 했다.

이 대통령은 앞서 지난달 13일 44회 국무회의에서 경제적 이유로 인한 자살이 절반 가까이 줄었다는 취지로 언급했다가 사실 관계가 틀렸다는 비판에 직면했다.

올해 상반기 경제적 이유 자살자는 지난해 같은 기간보다 21.5% 줄었고, 전체 감소분 가운데 경제적 이유가 차지하는 비중이 절반가량(53.4%)인 것으로 나타난 탓이다.

이 대통령은 이에 대해 "'자살자 감소분 중 (경제적 이유) 비중이 절반'이라고 표현해야 했는데 '자살자 중 경제적 이유가 절반'이라고 잘못 말했다"고 인정했다. 그러면서 "머리로는 아는데 표현이 잘못 나오는 경우가 있다. 잘못된 게 있으면 바로잡으면 된다"며 "그것 때문에 공개하지 않을 이유는 되지 않는다"고 말했다.

이 대통령은 그러면서 "원래 공개를 좋아한다. 신뢰를 얻는 방법 중 하나"라고 했다. 지난달 특별감찰관 임명을 재가한 것도 같은 맥락이라는 게 이 대통령의 설명이다.

이 대통령은 "청와대 식구들이 '특별감찰관이 언제든 들이닥칠 수 있다'고 생각하면 더 조심할 것"이라며 "예방 효과도 있고 신뢰도 올라가는 만큼 앞으로도 계속할 생각"이라고 밝혔다.

생방송을 확대하겠다는 계획도 내놨다. 이 대통령은 "(방송을) 편집하면 사람들이 '이게 다가 아니다'라고 느끼기 때문에 선입견이 생긴다"며 "위험하지만 생방송을 하는 이유는 속까지 다 보여드리려는 것"이라고 했다. 이어 "집무실에서도 가끔 불시에 생방송을 해볼까 생각 중"이라고 말했다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 손정은 소울 브릿지 엔터테인먼트 대표의 진행으로 유튜브 대담 프로그램인 '대통령의 와이' 첫방영분을 촬영하고 있다. 2026.11.04 [사진=청와대]

◆"전자발찌 감시 인력 늘린다"…"'동반자살' 용어 바꿔야"

이 대통령은 "전자발찌가 범죄를 막지 못하는데 왜 흉악범이 풀려나느냐"는 질문을 받고 "흉악범이라도 영구 격리는 죄와 벌의 균형을 고려해야 해서 쉽지 않다"며 "형기를 채우면 석방해야 하는데 그냥 방치하면 위험하니 보완책으로 만든 것이 전자발찌"라고 설명했다.

그러면서 "사람이 따라다니는 게 가장 좋지만 인력과 재정에 한계가 있다"며 "떼어 버리는 사람도 있고 찬 채로 범행을 저지르기도 하는 만큼 인력을 늘리고 감시 체계도 강화하려고 준비 중"이라고 밝혔다. 이어 "전자발찌가 모든 대책이 될 수는 없지만 불필요한 정책도 아니다. 국민 불안을 줄이도록 더 노력하겠다"고 했다.

취임 후 가장 기뻤던 일로는 무역흑자 확대를 꼽았다. 이 대통령은 "무역흑자가 늘어 외환 문제 걱정을 털어냈다"면서도 "'나는 왜 이렇게 어려운가' 생각할 만하다. 취임한 지 1년 6개월도 안 됐으니 시간을 조금 주면 좋겠다"고 했다.

가장 슬픈 일로는 "천수를 다하지 못하고 생을 마치는 사람들을 볼 때"를 들었다. 이 대통령은 "목숨은 그 사람에게 하나의 우주"라며 "자살자와 산업재해 사망자, 교통사고 사망자가 줄어드는 건 큰 성과지만 한 가장이 사라져 한 가정이 무너지는 일이 여전히 너무 많다"고 말했다.

이 대통령은 방송 말미에 드라마 '눈이 부시게'의 마지막 대사를 낭독한 뒤 "진짜 살아야 한다. 목숨보다 귀한 게 무엇이 있겠느냐"며 "삶은 자기 혼자만의 것이 아니다. 이웃과 친척, 가족이 있다"고 했다. 그러면서 "가장 가슴 아픈 것 중 하나가 '동반자살'이다. 이 용어도 바꿔야 한다"며 "실제로는 의사결정도 하지 못한 채 죽임을 당하는 가족들이 있다. 그들도 살아갈 의욕과 가치가 있는 독립된 생명"이라고 강조했다.

이 대통령은 앞으로도 2~3주 간격으로 '대통령의 Y'를 공개할 계획이다.

the13ook@newspim.com