뉴욕증시 개장 전 특징주...유니티소프트웨어·앱러빈·펠로톤↑ VS 질로우·스냅·퀄컴·ARM↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 기업들의 3분기 실적과 향후 실적 전망에 따라 주가 희비가 엇갈리고 있다.

게임 개발 소프트웨어 업체 유니티소프트웨어와 모바일 광고 플랫폼 기업 앱러빈은 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 주가가 급등하고 있다. 화장품 업체 엘프뷰티와 피트니스 기기 제조업체 펠로톤도 실적 호조에 강세를 나타내고 있다.

반면 부동산 플랫폼 질로우와 소프트웨어 업체 허브스팟 등은 시장 기대에 못 미친 실적이나 향후 전망으로 급락하고 있다. 반도체업체 퀄컴과 영국 반도체 설계업체 ARM도 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만 주가는 약세를 보이고 있다.

퀄컴 로고. [사진=로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 유니티소프트웨어(U)

미국 게임 개발 소프트웨어 업체 유니티소프트웨어는 개장 전 거래에서 약 18% 급등하고 있다. 3분기 매출과 이익이 모두 시장 예상치를 크게 웃돈 영향이다.

유니티소프트웨어의 3분기 주당순이익(EPS)은 0.25달러로, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 0.05달러를 크게 상회했다.

매출도 6억2200만달러를 기록해 시장 예상치인 5억6700만달러를 웃돌았다.

◆ 앱러빈(APP)

미국 모바일 게임 광고 플랫폼 기업 앱러빈은 개장 전 거래에서 약 19% 급등하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돈 영향이다.

앱러빈의 3분기 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 18억4000만달러로, 금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 17억3000만달러를 상회했다.

매출도 21억8000만달러로 시장 예상치인 20억7000만달러를 웃돌았다.

◆ 펠로톤인터랙티브(PTON)

미국 피트니스 기기 제조업체 펠로톤인터랙티브는 개장 전 거래에서 약 7% 상승하고 있다. 2027회계연도 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돈 영향이다.

펠로톤의 분기 매출은 5억5900만달러로, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 5억5400만달러를 상회했다.

주당순이익(EPS)은 0.19달러를 기록했다. CNBC는 LSEG 기준 시장 예상치인 0.21달러를 밑돌았다고 전했지만, 일부 금융정보업체는 이보다 낮은 예상치를 제시해 시장 전망치에 차이가 나타났다.

◆ 엘프뷰티(ELF)

미국 화장품업체 엘프뷰티는 개장 전 거래에서 4% 넘게 상승하고 있다. 2027회계연도 2분기 매출과 이익이 모두 시장 예상치를 크게 웃돈 영향이다.

엘프뷰티의 분기 조정 EPS는 1.21달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 0.60달러의 두 배를 웃돌았다.

매출도 5억2100만달러로 시장 예상치인 4억7000만달러를 상회했다.

▶ 하락 종목

◆ 질로우(Z)

미국 부동산 정보 플랫폼 업체 질로우는 개장 전 거래에서 약 8% 급락하고 있다. 3분기 매출과 이익이 모두 시장 예상치를 밑돈 영향이다.

질로우의 3분기 조정 EPS는 0.55달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 0.59달러에 미치지 못했다.

매출도 7억2400만달러로 시장 예상치인 7억5400만달러를 하회했다.

◆ 더치브로스(BROS)

미국 커피 체인 더치브로스는 개장 전 거래에서 약 13% 급락하고 있다. 연간 수익성 전망치를 하향 조정한 영향이다.

더치브로스는 올해 연간 조정 EBITDA 전망치를 기존 3억8500만~3억9000만달러에서 최소 3억8000만달러로 낮췄다.

3분기 동일 매장 매출 증가율도 4.4%로, 금융정보업체 스트리트어카운트가 집계한 시장 예상치인 4.6%를 밑돌았다.

◆ 패스틀리(FSLY)

미국 엣지 클라우드 플랫폼 업체 패스틀리는 개장 전 거래에서 약 15% 급락하고 있다. 3분기 실적과 이번 분기 전망이 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 주가는 약세를 보이고 있다.

패스틀리는 3분기 매출과 이익이 모두 시장 예상치를 상회했으며, 이번 분기 실적 전망도 시장 기대를 웃돌았다.

회사는 영업·시장진출 부문을 총괄하는 스콧 러벳 사장이 2027년 은퇴할 예정이라고 발표했다.

◆ 스냅(SNAP)

미국 소셜미디어 플랫폼 스냅챗 운영사 스냅은 개장 전 거래에서 약 11% 급락하고 있다. 3분기 매출과 글로벌 일간 활성 이용자 수(DAU)가 모두 시장 예상치를 밑돈 영향이다.

스냅의 3분기 매출은 17억2000만달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 17억3000만달러를 소폭 하회했다.

글로벌 일간 활성 이용자 수도 4억9500만명으로, 스트리트어카운트가 집계한 시장 예상치인 4억9900만명에 미치지 못했다.

◆ 허브스팟(HUBS)

미국 고객관리 플랫폼 업체 허브스팟은 개장 전 거래에서 약 5% 하락하고 있다. 4분기 매출과 이익 전망이 모두 시장 예상치를 밑돈 영향이다.

허브스팟은 4분기 EPS를 3.85~3.87달러, 매출을 9억4500만~9억4700만달러로 전망했다.

이는 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 EPS 4.09달러와 매출 9억6490만달러를 모두 밑도는 수준이다.

◆ 퀄컴(QCOM)

미국 반도체업체 퀄컴은 개장 전 거래에서 약 12% 급락하고 있다. 2026회계연도 4분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았지만, 이번 분기 이익 전망이 시장 기대에 미치지 못할 수 있다는 우려가 주가에 부담으로 작용하고 있다.

퀄컴의 4분기 조정 EPS는 2.17달러, 매출은 103억2200만달러로 모두 시장 예상치를 상회했다.

그러나 회사가 제시한 2027회계연도 1분기 조정 EPS 전망치는 2.15~2.35달러로, 중간값인 2.25달러가 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 2.26달러를 소폭 밑돌았다.

다른 금융정보업체에서는 시장 예상치를 2.32달러로 제시하는 등 컨센서스에 차이가 나타났다.

◆ 피그마(FIG)

미국 클라우드 기반 디자인 플랫폼 업체 피그마는 개장 전 거래에서 약 7% 급락하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았지만 주가는 약세를 보이고 있다.

피그마의 3분기 조정 EPS는 0.10달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 0.05달러의 두 배를 기록했다.

매출도 3억9100만달러로 시장 예상치인 3억7600만달러를 상회했다.

◆ 익스피디아(EXPE)

미국 온라인 여행 예약업체 익스피디아는 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락하고 있다. 4분기 실적 전망이 대체로 시장 기대에 미치지 못한 영향이다.

익스피디아는 4분기 매출을 36억9000만~37억5000만달러로 전망했다.

이는 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 37억4000만달러와 비교해 전망치 중간값이 낮은 수준이다.

◆ 메르카도리브레(MELI)

중남미 전자상거래 플랫폼 업체 메르카도리브레는 개장 전 거래에서 약 6% 하락하고 있다. 3분기 이익이 시장 예상치를 밑돈 영향이다.

메르카도리브레의 3분기 EPS는 8.83달러로, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 9.27달러를 하회했다.

다만 매출은 107억5000만달러로 시장 예상치인 106억9000만달러를 웃돌았다.

◆ ARM홀딩스(ARM)

영국 반도체 설계업체 ARM홀딩스는 개장 전 거래에서 7% 넘게 하락하고 있다. 시장 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표했지만 주가는 약세를 나타내고 있다.

ARM의 분기 조정 EPS는 0.52달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 0.47달러를 상회했다.

◆ 클라비요(KVYO)

미국 고객관계관리(CRM) 플랫폼 업체 클라비요는 개장 전 거래에서 약 5% 하락하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌고 연간 매출 전망치도 상향 조정했지만 주가는 약세를 보이고 있다.

클라비요의 3분기 조정 EPS는 0.22달러로, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 0.17달러를 상회했다.

매출도 3억8720만달러로 시장 예상치인 3억8000만달러를 웃돌았다.

◆ 울프스피드(WOLF)

미국 반도체 제조업체 울프스피드는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락하고 있다. 2027회계연도 1분기 손실이 시장 예상보다 컸던 영향이다.

울프스피드의 분기 조정 주당순손실은 2.03달러로, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 주당 1.99달러 손실보다 손실 폭이 컸다.

◆ 코히런트(COHR)

미국 광학 소재업체 코히런트는 개장 전 거래에서 약 2% 하락하고 있다. 분기 실적과 이번 분기 전망이 시장 예상치를 웃돌았지만 주가는 약세를 나타내고 있다.

코히런트의 분기 조정 EPS는 2.09달러로, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 1.99달러를 상회했다.

매출과 이번 분기 실적 전망도 시장 기대를 웃돌았다.

koinwon@newspim.com