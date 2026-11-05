캠퍼트리 호텔앤리조트·더케이 예다함 MOU…'라이프케어' 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- 캠퍼트리 호텔앤리조트와 더케이 예다함은 4일 업무협약을 체결했다.
- 양사는 제주 숙박·휴양 혜택과 여행 연계 상품을 공동 개발한다.
- 효도·가족여행과 공동 마케팅으로 라이프케어 서비스를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 제주 캠퍼트리 호텔앤리조트가 국내 대표 상조 브랜드 더케이 예다함과 손잡고 라이프케어 서비스 확대에 나선다.
양사는 지난 4일 제주 캠퍼트리 호텔앤리조트에서 공동 사업 발굴을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다. 협약식에는 양사 주요 관계자들이 참석해 지속 가능한 협력체계 구축과 공동사업 확대를 위한 의지를 다졌다.
최근 상조 업계는 장례 중심의 전통적인 서비스에서 벗어나 여행·휴양·건강 등 고객의 생애 전반을 아우르는 '라이프케어'서비스로 영역을 확대하고 있다. 특히 상조 납입금을 여행이나 휴양 상품으로 전환해 활용하려는 수요가 증가하는 추세다. 이와 함께 은퇴 후에도 여가와 자기 관리에 적극적인 '액티브 시니어'가 핵심 고객층으로 부상하면서, 일상에서 실질적으로 누릴 수 있는 다양한 혜택이 상조상품의 새로운 경쟁력으로 주목받고 있다.
이번 협약은 이러한 시장 변화에 발맞춰 양사가 보유한 사업 역량과 고객 네트워크를 결합하고, 고객의 다양한 라이프스타일에 부응하는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
주요 협력 내용은 예다함 고객 대상 제주 프리미엄 숙박 및 휴양 혜택 제공, 상조 상품과 연계한 여행·휴양 제휴 상품 공동 개발, 부모님 효도 여행 및 3대 가족 여행 프로그램 기획, 양사 고객 대상 공동 프로모션 및 마케팅 추진 등이다.
캠퍼트리 호텔앤리조트는 제주의 자연환경과 독채형 객실을 비롯한 프리미엄 휴양 인프라를 바탕으로 예다함 고객에게 특별한 제주 여행 경험을 제공할 계획이다. 예다함은 자사의 고객 네트워크와 마케팅 역량을 활용해 고객의 일상과 여가를 아우르는 서비스 혜택을 강화할 방침이다.
이번 협약은 상조 산업과 관광·휴양 산업이 협력해 새로운 고객가치를 창출한다는 점에서 의미가 크다. 특히 고객의 생애주기별 라이프스타일 변화에 대응하고, 기존의 '준비하는 상조'에서 한 걸음 더 나아가 일상에서 혜택을 누리는 '누리는 상조'로 서비스영역을 확장하는 새로운 협력 모델이 될 것으로 기대된다.
박설희 캠퍼트리 호텔앤리조트 대표는 "이번 협약은 양사가 보유한 강점과 고객 기반을 연결해 새로운 고객 가치를 창출하는 계기가 될 것"이라며 "자사의 차별화된 제주 휴양 인프라를 바탕으로 고객들이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 다양한 혜택과 특별한 휴식 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.
양사는 향후 구체적인 제휴 상품과 공동 마케팅 프로그램을 단계적으로 선보이며, 고객 만족도 제고와 사업 경쟁력 강화를 위한 협력 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
the13ook@newspim.com