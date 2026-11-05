카카오게임즈, 두뇌 훈련 게임 '오늘두호두'에 신규 미니게임 추가

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 5일 ‘오늘두호두’에 신규 콘텐츠를 추가했다.
- 시공간능력 훈련 미니게임과 7일 성장 가이드를 선보였다.
- 랭킹 개편과 두뇌 정보 업데이트로 이용자 경쟁을 강화했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 캐주얼 두뇌 훈련 게임 '오늘두호두'에 신규 콘텐츠를 추가했다.
이번 업데이트에서는 시공간능력을 훈련하는 미니게임 '크러시 라인'을 선보였다. 사용자는 다양한 블록을 활용해 시공간능력을 키울 수 있다.
신규 이용자 유입을 위해 '호박사의 7일 성장 가이드'도 도입했다. 가이드 내 미션을 완료할 때마다 보상 아이템을 받을 수 있다.
게임 내에서는 인지심리학, 단기기억, 암기법 등 두뇌 훈련 관련 정보를 제공하는 '호박사 두뇌 이야기'를 지속적으로 업데이트할 계획이다.
랭킹 시스템도 개편했다. '명예의 전당'과 인지훈련 게임별 랭킹을 추가해 이용자 간 경쟁 요소를 강화했다.
'오늘두호두'는 기억력, 주의력, 실행능력, 언어능력, 시공간능력 등 5가지 인지기능을 균형 있게 관리할 수 있도록 설계됐다. 각 게임에는 학술적으로 효과가 입증된 인지기능 강화 기법을 적용했으며 사용자가 자신의 인지기능 상태와 훈련 성과를 지속적으로 관리할 수 있도록 지원한다.
카카오게임즈와 벨루가는 2023년 업무협약을 체결한 후 치매의 진단, 예방, 관리를 위한 기능성 게임 공동 연구를 진행해왔다. 서울대학교 의과대학 예방의학과 민경복 교수가 공동 연구진으로 참여했으며 지난 6월 선보인 치매 징후 탐지 게임 '브레인 오케이'의 인지기능 측정 효과성을 입증한 논문이 의학 전문 학술지 'Diagnostics'에 게재됐다.
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