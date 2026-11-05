우리은행, 해외송금 심사에 AI 도입…서류 분석부터 입력까지 자동화

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 5일부터 해외송금 심사 AI 시스템을 가동했다
- AI가 증빙서류를 분석해 지급사유코드 추천과 정보입력을 지원한다
- 우리은행은 2개월간 병행 운영 후 시스템을 전면 적용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 5일부터 해외송금 심사의 정확도와 효율을 높이기 위해 AI 기반 시스템을 가동한다. 이번에 구축된 '외환 AI 스마트 컴플라이언스'는 무역 및 서비스 대금 송금에 우선 적용돼 영업점 직원의 서류 검토를 지원한다.
기업 고객이 기업인터넷뱅킹이나 WON기업 앱 등 비대면 채널로 해외송금을 신청하고 증빙서류를 제출하면 AI가 서류를 자동 분석한다. 영업점 창구를 방문해 신청하는 경우에도 직원이 신청서와 증빙서류를 스캔해 AI 심사 결과를 확인한 뒤 송금을 처리하는 방식이다.
기존 해외송금 업무는 직원이 외국어 증빙서류를 일일이 확인하고 외국환거래 규정을 대조해 지급사유코드를 수기로 선택해야 했다. 이번 시스템 도입으로 송금 정보 수기 입력 등 반복 업무를 줄이고 심사 정확성을 높였다.
해당 시스템에는 AI 기반 광학문자인식(OCR) 기술과 대규모 언어모델(LLM)이 적용됐다. 송장이나 계약서 등 증빙서류에서 OCR로 문자를 추출하면 AI가 문서 내용과 송금 목적을 분석해 적합한 지급사유코드를 추천하며, 추출한 정보를 전산에 자동 입력한다. 우리은행은 이 시스템의 AI 검증 및 운영 방법론에 대한 특허 출원도 마쳤다.
우리은행은 파일럿 운영에 이어 약 2개월간 영업점에서 기존 방식과 병행 운영하며 안전성을 검증한 뒤 전면 적용할 계획이다. 향후 심사 가능 서류를 확대하고, 비대면 예약 신청 고객에게 증빙서류와 송금 정보 심사 결과를 미리 안내하는 서비스도 도입할 예정이다.
강엄필 우리은행 외환사업부장은 "AI 기술 도입으로 외환 업무의 정확성과 내부통제 수준을 높였다"며 "고객과 영업점이 체감할 수 있는 AI 기반 외환 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com