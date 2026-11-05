한국평가데이터, 산업지능화협회와 맞손…중소·중견기업 디지털 전환 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국평가데이터는 5일 한국산업지능화협회와 디지털 전환 협약을 체결했다
- 양 기관은 기업 발굴·지원과 수요·공급기업 매칭에 협력하기로 했다
- 한국평가데이터는 기업정보 연계와 평가 서비스 우대도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터는 한국산업지능화협회(KOIIA)와 중소·중견기업의 디지털 전환 생태계 조성과 산업데이터 활용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.
양 기관은 지난 4일 서울 금천구 한국산업지능화협회에서 협약식을 열고 각 기관의 인적·물적 인프라와 사업 등을 활용한 협력체계를 구축하기로 했다.
한국산업지능화협회는 산업통상자원부 산하 비영리 사단법인으로, 산업 전반에 인공지능(AI)과 빅데이터 등 디지털 기술을 접목해 제품과 제조공정의 지능화를 추진하는 정책 아이디어를 발굴하고 관련 사업을 수행하고 있다.
이번 협약에 따라 양 기관은 데이터 기반의 협회 회원사 발굴·지원·관리와 수요·공급기업 매칭 등을 통해 산업 디지털 전환 생태계 조성에 협력한다.
한국평가데이터는 보유한 기업정보 서비스를 기반으로 산업데이터 활용 활성화 방안을 모색하고, 협회가 운영하는 산업데이터 서비스 포털과의 연계 가능성도 검토할 예정이다. 협회 회원 기업에는 신용·기술평가, ESG(환경·사회·지배구조) 평가, SH(안전보건) 평가와 기업정보 서비스 수수료를 우대한다.
한국평가데이터 관계자는 "이번 협약이 산업데이터 활용 기반을 넓히고 기업의 디지털 전환을 이끄는 데 기여하길 바란다"며 "데이터 기반의 산업 혁신 생태계 조성과 기업 경쟁력 강화를 위해 노력할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com