교보생명, 고객센터 '20초 내 응대율' 90%로…소비자보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 교보생명은 5일 고객센터 응대와 소비자보호 개선 사례를 공유했다
- 20초 내 상담 연결률은 1분기 70%에서 2분기 90%로 올랐다
- 보험금 안내와 민원 회신문을 개선하고 부서 협업도 강화했다
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보험금 지급 안내·민원 회신문 개선
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 고객센터 상담 대기시간을 줄이고 보험금 지급 안내와 민원 처리 절차를 개선하는 등 금융소비자 보호 체계를 강화하고 있다.
교보생명은 지난달 28일 금융감독원이 개최한 '금융회사 민원·분쟁업무 모범관행' 설명회에서 고객 안내 개선 등 소비자보호 운영 사례를 공유했다고 5일 밝혔다.
교보생명 고객센터의 '20초 내 응대율'은 올해 1분기 70%에서 2분기 90%로 20%포인트 높아졌다. 고객이 전화한 뒤 20초 이내 상담사와 연결된 비율이다.
상담 안내 문구 89개도 정비했다. 어렵게 느껴질 수 있는 금융·보험 용어를 일상적인 표현으로 바꿔 고객의 이해를 돕고 같은 내용을 다시 문의하는 불편을 줄이도록 했다.
보험금 지급 알림톡에는 '상세내역 확인하기' 기능을 마련했다. 고객이 앱 메뉴를 별도로 찾지 않고도 항목별·일자별 지급내역과 산출 근거를 확인할 수 있도록 했다.
민원 처리 결과를 안내하는 회신문에는 고객별 상황과 판단 근거를 구체적으로 담도록 했다. 44종의 표준 회신문을 운영하되, 개별 사안의 사실관계를 반영해 불만 내용과 처리 경과, 약관·법령 등 검토 근거를 명확히 기재하도록 관리하고 있다.
여러 부서의 검토가 필요한 사안은 온라인 협의체 '비즈온(Biz-On)'을 통해 상품·지급심사 등 유관부서가 함께 해결 방안을 찾는다. 권역별 중요민원 협의체에서는 영업 현장과 소비자보호 담당자가 주요 사안을 논의한다. 경영진이 참여하는 확대 본부실장 정례미팅도 '고객의 소리' 청취로 시작해 고객 접점의 불편과 위험 요인을 공유한다.
교보생명은 대표이사 직속 소비자보호 조직과 전국 7개 지역의 독립적인 소비자보호센터를 운영하고 있다. 대표이사를 포함한 전 임직원과 컨설턴트를 대상으로 금융소비자보호 교육도 진행한다.
지난해에는 업계 최초로 소비자중심경영(CCM) 10회 연속 인증을 획득하고 대통령 표창을 받았다. 한국능률협회컨설팅의 한국의 소비자보호지수(KCPI) 조사에서도 5년 연속 '한국의 금융소비자보호 우수기업'으로 선정됐다.
교보생명 관계자는 "고객이 신속하게 상담받고 안내와 처리 결과를 충분히 이해할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다"며 "고객의 목소리를 바탕으로 업무 절차를 개선하고 현장과 경영진이 함께 소비자보호를 실천해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com