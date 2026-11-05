신한라이프, 소비자권익보호위 외부 전문가 3명 위촉…분쟁 심의·의결 참여

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 5일 소비자권익보호 외부위원 3명을 위촉했다
- 법률·의료·소비자경제 전문가들이 보험 분쟁 심의에 참여한다
- 외부위원들은 2년간 내부위원과 같은 심의·의결권을 행사한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 보험 분쟁에 대한 전문적이고 객관적인 심의를 강화하기 위해 소비자권익보호위원회 외부 전문위원 3명을 위촉했다고 5일 밝혔다.
새로 위촉된 위원은 여치경 변호사, 김문영 성균관대 의과대학 교수, 이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수다. 법률·의료·소비자경제 분야의 전문성을 바탕으로 주요 민원과 분쟁 심의에 참여한다.
외부 위원은 앞으로 2년간 소비자보호 자문을 맡으며 내부 위원과 동일한 심의·의결권을 행사한다. 신한라이프는 이를 통해 위원회 운영의 중립성을 높이고 소비자 관점에서 분쟁 사안을 폭넓게 살필 계획이다.
신한라이프는 지난 7월 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)를 위원장으로 하는 소비자권익보호위원회를 신설했다. 그동안 내부 위원을 중심으로 보험금 분쟁 등 소비자 권익 침해가 우려되거나 객관적이고 중립적인 판단이 필요한 사안을 검토해왔다.
이와 함께 금융소비자보호 총괄부서를 최고경영자(CEO) 직속으로 운영해 독립성을 높이고 있다. 금융소비자보호내부통제위원회에서 소비자보호 내부통제 전반을 점검하고, 이사회 내 소비자보호위원회에서는 관련 내부통제체계의 구축·운영 사항을 심의·결의한다.
신한라이프 관계자는 "소비자권익보호는 고객 신뢰의 출발점인 만큼 고객의 입장에서 문제를 살피고 해결 방안을 찾는 것이 중요하다"며 "고객이 체감할 수 있는 소비자보호 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com