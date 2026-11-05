금요일 서울 아침 영하권…주말 찬바람에 체감 -5도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 5일 주말 기온이 올가을 최저로 떨어진다고 예보했다
- 강한 찬바람에 전국 체감온도가 영하 5도 안팎까지 내려가겠다
- 8일 중부지방에 비가 내리고 강원 산지에는 눈이 올 가능성이 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 오는 주말에는 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠다. 강한 찬바람에 체감온도는 영하 5도까지 내려가겠으며 강원 산지에는 눈이 내릴 가능성도 있다.
기상청은 5일 북서쪽에서 고기압이 확장하면서 금요일인 오는 6일부터 기온이 떨어지고 토요일과 일요일은 올가을 들어 가장 낮은 기온을 기록할 것이라고 예보했다. 기상청은 "우리나라 북쪽 상공으로 찬 공기가 넓게 분포하고 있어 다음 주 초반까지도 평년보다 낮은 기온이 이어지겠다"고 설명했다.
오는 6일 서울 아침 기온은 영하 1도까지 내려가겠다. 바람도 강하게 불면서 체감온도는 영하 5도 안팎으로 더 낮겠다. 토요일인 7일에는 내륙을 중심으로도 체감온도가 영하 5도 안팎까지 떨어지겠다.
이 기간 전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠다. 서해안과 일부 강원 북부 산지 등에는 강풍주의보가 확대될 가능성도 있다.
기상청은 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압과 저기압 사이의 기압 차가 커지기 때문이라고 설명했다. 기상청은 "기압 차가 많이 강해지면 바람이 강하게 불고 북쪽에서 내려오는 찬 공기 영향으로 찬바람이 불 수 있다"고 부연했다.
일요일인 8일에는 기압골의 영향으로 오전부터 중부지방에 비가 내리겠다. 오후에는 수도권과 강원도, 충청 북부로 확대되겠다. 기온이 낮은 강원 산지에는 눈이 내릴 가능성이 있으며 강원 내륙에서는 비와 눈이 섞여 내리는 곳이 있겠다. 비나 눈은 9일 오전까지 이어질 가능성도 있다.
다음 주 초반까지는 내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠다. 비가 그친 뒤에는 다시 고기압의 영향으로 대체로 맑겠지만 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지겠다.
jason14@newspim.com