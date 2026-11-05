본시스템즈, 4족보행 로봇 방산 국책과제 참여

AI 핵심 요약beta
- 본시스템즈는 5일 방산용 4족보행 로봇 관절모듈 개발에 참여했다고 밝혔다.
- 본시스템즈는 기어 치형과 유성 감속기 설계 및 시제품 제작을 담당한다.
- 본시스템즈는 감속기 제품군을 확대해 국방 로봇 시장 진출을 강화할 계획이다.
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로봇 핵심 부품 국산화 추진…국방 무인체계로 사업 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 본시스템즈는 방위사업청과 국방기술진흥연구소가 추진하는 4족보행 로봇용 고토크밀도 관절모듈 개발·검증 국책과제에 위탁연구개발기관으로 참여하고 있다고 5일 밝혔다.
본시스템즈는 이번 과제에서 기어 치형과 유성 감속기 설계, 시제품 제작을 담당한다. 자체 보유한 로봇 구동부 설계·제작 기술을 바탕으로 방산용 로봇에 적용할 수 있는 핵심 부품 개발을 추진한다.
4족보행 로봇은 여러 관절을 동시에 움직여 균형을 유지해야 하는 만큼 관절 구동장치인 액추에이터의 성능이 중요하다. 액추에이터의 무게와 두께, 출력 토크, 응답성, 내구성 등에 따라 로봇의 적재 능력과 험지 이동 성능, 운용 신뢰성이 달라진다.
본시스템즈는 국내 로봇 산업의 해외 핵심 부품 의존도를 낮추기 위해 관련 기술 개발을 확대하고 있다. 이번 국책과제 외에도 지역 대학과 산학 협력을 통해 4족보행 로봇 구동부 연구개발을 수행 중이다.
회사는 기존 주력 제품인 핀리스 사이클로이드 감속기를 중심으로 로봇 사업을 전개해 왔다. 이번 과제를 계기로 다양한 로봇 관절에 대응할 수 있는 감속기 제품군을 확보하고, 방산 분야로 기술 적용 범위를 넓힐 계획이다.
방산 분야에서의 기술 적용도 진행하고 있다. 최근 글로벌 방산기업이 개발 중인 무인수상정(USV)에 자사 액추에이터를 적용한 해상 실증시험을 완료했으며, 국내 주요 방산 무기체계에 적용되는 감속기도 공급하고 있다.
김창현 본시스템즈 대표는 "로봇의 실제 움직임을 구현하는 감속기와 액추에이터는 4족보행 로봇 등 차세대 방산용 무인체계의 핵심 부품"이라며 "자체 구동부 설계·제작 역량을 바탕으로 진행 중인 과제들을 성공적으로 마무리하고, 국방 로봇 및 무인체계 시장에서 활용 가능한 고신뢰성 구동 솔루션 상용화 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com